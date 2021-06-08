Кореец создал «третий глаз» для любителей смартфонов на улице (ВИДЕО)

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Промышленный дизайнер из Южной Кореи Пэн Мин-вук придумал забавное решение - «третий глаз», который поможет любителям гаджетов не отвлекаться от экранов смартфонов, чувствуя себя в безопасности на улицах городов.

Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на агентство Reuters.

Пэн Мин утверждает, что роботизированный третий глаз автоматически открывается, когда человек наклоняет голову к смартфону.

А в случае, если за несколько метров от него находится препятствие, человек услышит специфический предупреждающий звуковой сигнал и сможет избежать столкновения с объектом.

По мнению дизайнера, данное изобретение послужит не только возможности избежать травм во время ходьбы со смартфоном в руках, но и заставит людей задуматься, как часто и много времени они проводят за экранами своих телефонов.

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Пэн Мин убеждён, что будущее современного человечества будет выглядеть именно так — с тремя глазами, один из которых будет искусственным приспособлением, что позволит избежать травм и увечий для тех их нас, кто большую часть времени проводит в виртуальном мире.