Китайские ученые хотят изменить траекторию движения гигантского астероида запуском более 20 ракет

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Китайские исследователи хотят отправить в космос более 20 самых больших китайских ракет, чтобы попрактиковаться в отклонении траектории движения крупного астероида - метод, который в конечном итоге может оказаться решающим, если смертоносный астероид окажется на линии столкновения с Землей.

Эта идея не просто научная фантастика. Где-то в конце 2021 — начале 2022 года Соединенные Штаты запустят роботизированный космический корабль для перехвата двух астероидов, которые будут находиться относительно близко к Земле, информируют Экономические новости со ссылкой на Reuters.

Когда космический аппарат НАСА прибудет через год, он приземлится на меньшее из двух скалистых космических тел, чтобы определить, насколько изменится траектория движения астероида. Это будет первая попытка человечества изменить курс небесного тела.

В Национальном центре космической науки Китая исследователи в ходе моделирования обнаружили, что 23 ракеты, ударив одновременно, могут отклонить крупный астероид от его первоначальной траектории на радиус, в 1,4 раза превышающий радиус Земли.

Их расчеты основаны на том, что астероид под названием Бенну, вращающийся вокруг Солнца, имеет такую же ширину, как Эмпайр-стейт-билдинг в высоту. Он относится к классу пород, способных вызвать региональные или континентальные разрушения. Астероиды, разлетающиеся более чем на 1 км, будут иметь глобальные последствия.

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Научный центр сослался на исследование, недавно опубликованное в журнале Icarus, посвященном планетарной науке.

Тяжелые сверхдальние ракеты являются ключевыми для ближайших космических амбиций Китая — от доставки модулей космической станции до запуска зондов на Луну и Марс.

С 2016 года Китай успешно запустил шесть тяжелых ракет, последняя из которых вызвала некоторые опасения по поводу безопасности, поскольку ее обломки вошли в атмосферу в мае.

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Предложение оставить верхнюю ступень ракетоносителя на направляющем космическом корабле, чтобы создать «большой» кинетический ударный импульс для отклонения астероида, является довольно хорошей концепцией», — сказал профессор Алан Фицсиммонс из Центра астрофизических исследований при Университете королевы Белфаста.

«Увеличивая массу, попадающую на астероид, простая физика должна обеспечить гораздо больший эффект», — сказал Фицсиммонс агентству Reuters, хотя, добавил он, фактическая работа такой миссии должна быть изучена более детально.

Какова вероятность того, что столкновение астероида с Землей приведет к катастрофическим последствиям?

По существующим оценкам, вероятность того, что в ближайшие 100 лет на Землю упадет астероид шириной 100 метров, составляет около 1%, говорит профессор Гарет Коллинз из Лондонского императорского колледжа.

«Вероятность столкновения с Бенну примерно в 10 раз меньше», — сказал Коллинз.

Изменение траектории движения астероида представляет меньший риск, чем взрыв камня с помощью ядерной взрывчатки, которая может создать более мелкие фрагменты без изменения курса, говорят ученые.