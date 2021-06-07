Турция обновит свои танки Leopard 2A4 комплектами брони местного производства

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Турецкая компания Aselsan начала серийное производство комплекта брони для установки на танки Leopard 2A4 немецкого производства.

«Мы начали массовое производство пакета брони, разработанного и произведенного в Центре баллистической защиты в Стамбуле, и начали его интеграцию в танки», — написал в воскресенье Исмаил Демир, глава Управления оборонной промышленности Турции (SSB). Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на Defenseworld.

«Разработанный в различных конфигурациях для башни и отсеков корпуса в соответствии с анализом угроз, пакет брони обеспечивает наиболее эффективную баллистическую защиту, используемую в танках Leopard 2A4 в армиях мира», — добавил Демир.

В турецкой армии насчитывается более 300 танков Leopard 2A4. Эти танки были модернизированы до стандартного NG (Next Generation) компанией Aselsan.

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Leopard 2A4 — это модернизированная версия первого поколения ОБТ Leopard 2, включающая автоматизированную систему пожаротушения, полностью цифровую систему управления огнем, способную работать с новыми типами боеприпасов, и улучшенную башню с плоской титановой / вольфрамовой броней. Этот танк вооружен 120-мм гладкоствольным орудием, разработанным Rheinmetall.

Leopard 2NG был модернизирован новым пакетом брони, включающим тяжелые гусеницы, башню, лобовую броневую защиту, броневую защиту от самодельных взрывных устройств, защиту днища, защиту башни и предкрылковую броню, установленную в задней части корпуса. Он также оснащен новой оптикой и системой управления огнем, объединенной локальными компонентами производства компании Aselsan. Все электронные, электрооптические, электромеханические и электрогидравлические системы ОБТ Leopard 2A4 заменены новыми системами.

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Модернизированный Leopard 2A4, представленный на заводе BMC, оснащен башней Altay, вооруженной одним 120-мм гладкоствольным орудием 55 калибра, разработанным и изготовленным турецкой компанией MKE на основе технологии, переданной Hyundai Rotem из Южной Кореи. В верхней части башни установлен дистанционно управляемый боевой модуль, который вооружен крупнокалиберным пулеметом калибра 12,7 мм.