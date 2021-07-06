Албания одобрила закупку беспилотников Bayraktar TB2

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Парламент Албании выделил дополнительный бюджет в размере более 8 миллионов евро на закупку беспилотников Bayraktar TB2 в Турции.

Согласие на заключение такого контракта было получено после визита в Турцию министра внутренних дел Албании Бледара Чучи и военных чиновников, сообщило турецкое государственное агентство Anadolu, информируют Экономические новости.

После посещения производственного предприятия Bayraktar в Стамбуле, Чучи дал понять, что его страна, скорее всего, приобретет беспилотник. «Мы оцениваем возможность использования турецких UCAV в гражданских и военных целях в Албании», — сказал он.

Украина уже имеет на вооружении несколько таких беспилотников. Она хочет приобрести еще много Bayraktar TB2 и даже планирует создать предприятие по их производству вместе с Турцией.

Среди других стран, купивших TB, — Катар, Азербайджан и Марокко.

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Польша стала первой страной-членом НАТО, взявшей на себя обязательство приобрести ТБ2 Bayraktar, когда в мае подписала соглашение о покупке 24 единиц.

Латвия может последовать этому примеру, а ее министр обороны Артис Пабрикс намекнул на возможную покупку. В ответ на вопрос одного из пользователей Twitter: «Когда мы можем ожидать, что Bayraktar TB2 скажет «Я в Латвии» (Es esmu Latvija)?», министр Пабрикс написал: «Надеюсь, скоро».

Bayraktar, электронный, программный, аэродинамический и подсистемы которого полностью спроектированы и разработаны на национальном уровне Турции, выделяется среди самых передовых в мире систем БПЛА в своем классе автоматизацией полета и эффективностью.

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Он может достигать рекордной высоты в 27 030 футов в течение более 24 часов в воздухе и нести 150 килограммов (более 330 фунтов) полезной нагрузки. Он может работать днем и ночью.