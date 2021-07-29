Украина раскрыла количество заказанных у Турции корветов класса «Ада»

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Сделка между Турцией и Украиной о продаже партии корветов турецкой постройки, как оказалось, включает два судна.

Генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Хаман заявил в эфире турецкого телевидения, что речь идет о двух корветах класса «Ада», которые будут совместно произведены турецкой государственной компанией оборонных технологий STM и украинским судостроительным заводом, информируют Экономические новости.

Согласно сделке, первый корабль будет поставлен в Украину к концу 2023 года, с последующей доукомплектацией его в Украине.

ВМС Украины планируют разместить корветы как в Черном, так и в Азовском морях.

По словам источника в турецкой оборонной компании, стоимость контракта составляет около 200 миллионов евро (236 миллионов долларов США), хотя эта сумма может измениться в зависимости от соглашений о совместной работе и модификации кораблей.

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Корвет класса «Ада» может осуществлять обнаружение, классификацию, идентификацию и уничтожение воздушных, надводных и подводных целей, а также обеспечивать артиллерийскую поддержку. Он также может выполнять задачи морского наблюдения, патрулирования, защиты побережья и инфраструктуры.

Максимальная скорость 99,4-метрового судна составляет 29 узлов. Он может нести два вертолета S70 Seahawk. Его датчики и вооружение включают 3D-радар. Он также будет оснащен электрооптическими датчиками, системой электронной поддержки, лазерной системой предупреждения, системой обнаружения/противодействия торпедам, гидролокатором, установленным на корпусе, и двумя 12,7-мм пушками с электрооптическими возможностями.

В июле 2018 года служба подписала контракт на приобретение четырех кораблей класса «Ада». По условиям сделки два корвета должны были быть построены в Турции, а два других — в Пакистане.

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