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Космические войны: Китай создает лазерные пушки для ускорения гиперзвуковых ракет

Главная » Последние новости » Новости технологий » Космические войны: Китай создает лазерные пушки для ускорения гиперзвуковых ракет
 
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Ученые из военного института в Китае разрабатывают лазерные пушки, устанавливаемые на гиперзвуковые ракеты.

Китайские космические эксперты из Университета космической инженерии утверждают, что их лазерные пушки уменьшат сопротивление воздуха и позволят ракетам поражать энергетические цели еще быстрее, чем раньше, расчищая для них «каплевидный» путь. Как информируют Экономические новости, об этом пишет журнал Newsweek.

Университет космической инженерии был включен в состав Сил стратегической поддержки Народно-освободительной армии после военных реформ, проведенных Пекином в 2015 году.

На практике лазерные пушки будут создавать воздушную плазму, известную еще как «горячее ядро», по курсу гиперзвуковых ракет.

Это будет означать, что китайские ракеты и военные самолеты будут двигаться со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука.

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Согласно результатам исследований, управление воздушным потоком является одной из наиболее значимых аэродинамических проблем, стоящих перед разработчиками высокоскоростных самолетов.

Сопротивление воздуха создает ударную волну и увеличивает сопротивление и нагрев поверхности, когда самолет приближается к звуковому барьеру.

В статье также добавляется, что плазма, выпускаемая лазерными пушками, будет манипулировать структурой ударных волн, а затем приведет к изменению распределения скорости и давления.

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В свою очередь, это уменьшит сопротивление и обеспечит значительное увеличение скорости ракет.

Эксперты Ши Цзилинь и Ван Дянькай из китайской Государственной ключевой лаборатории лазерных систем и их использования заявляют: «Технология снижения сопротивления лазерной плазмы имеет большое значение для снижения сопротивления гиперзвуковых самолетов и теплоизоляции и улучшает характеристики самолетов».

Газета South China Morning Post сообщила, что сопротивление воздуха может быть уменьшено более чем на 70 процентов.

Ши и Ванг также утверждают, что лазер позволит китайским транспортным средствам совершать более длительные и стабильные полеты.

Но газета отмечает, что новая технология также может помочь уменьшить силу звуковых ударов.

Эти новости появились в связи с тем, что Пекин продолжает гонку по созданию «вооруженных сил мирового класса» к 2050 году.

Однако американская исследовательская служба Конгресса опубликовала свой собственный доклад о гиперзвуковом оружии и заявила, что США уделяют ему «повышенное внимание» после технологических достижений Пекина и Москвы.

В докладе говорится, что США «с начала 2000-х годов активно занимаются разработкой гиперзвукового оружия — маневренного оружия, летящего со скоростью не менее 5 Махов — в рамках своей программы глобального удара».

Однако Исследовательская служба Конгресса заявила: «Большинство программ гиперзвукового оружия США, в отличие от программ России и Китая, не разрабатываются для использования с ядерной боеголовкой».
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
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