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Разведуправление США опубликовало доклад об изучении НЛО

Главная » Последние новости » Новости технологий » Разведуправление США опубликовало доклад об изучении НЛО
 
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Правительство США утверждает, что у него нет никаких объяснений относительно десятков неопознанных летающих объектов, которые были замечены военными летчиками.

Как информируют Экономические новости, об этом сообщает ВВС со ссылкой на отчет главы Национальной разведки.

Согласно докладу Пентагона, обнародованному в пятницу, с 2004 года было зафиксировано 144 случая наблюдения, все из которых, кроме одного, были неподтвержденными.

Это обстоятельство не исключает возможности того, что объекты относятся к инопланетным.

Отчет был запрошен Конгрессом после того, как американские военнослужащие докладывали о появлении в небе множества неконтролируемых перемещающихся объектов.

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После этого в августе прошлого года Пентагон создал специальную команду «Неизвестные воздушные явления» для анализа отчетов.

Пентагон отметил, что задача группы заключалась в «выявлении, анализе и каталогизации» феноменов, а также в «получении представления о характере и происхождении» НЛО.

В отчете, обнародованном в эту пятницу, говорится, что большая часть из 144 поступивших сообщений о «неопознанных летающих объектах», была получена за последние два года, после того как ВМС США внедрили типовой механизм подачи отчетов.

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В 143 из зарегистрированных случаев «в массиве данных было недостаточно информации, чтобы дать конкретное объяснение случаям».

Хотя в отчете говорится, что для этих летающих объектов «нет четких указаний на какое-либо внеземное объяснение», он не исключает их.

В отчете говорится, что НЛО «не имеют однозначного описания».

Высказывались предположения, что это могут быть технологические разработки других государств, к примеру, Китая или России, или же природные атмосферные явления, такие как кристаллы льда, или же они могут быть «связаны с исследованиями или секретными проектами американских компаний».

В отчете говорится, что объект, который можно «достоверно» установить, был идентифицирован как «большой воздушный шар».

В нем также сказано, что НЛО «поднимает вопросы безопасности воздушных полетов, которые могут представлять опасность для безопасности Соединенных Штатов».

В настоящее время рабочая группа «изучает новые способы увеличения количества и сбора дополнительной информации» для отчета, при этом добавив, что «увеличение финансирования» поможет «глубже изучить тематику, представленную в данном отчете».

Напомним, что в апреле 2020 года Министерство обороны США обнародовало на своем официальном портале видеоматериалы, демонстрирующие «неопознанные явления».
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 75

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