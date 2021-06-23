В Южной Корее разработали РЛС, которая сможет обнаруживать БПЛА размером с бейсбольный мяч

Главная » Последние новости » Новости технологий » В Южной Корее разработали РЛС, которая сможет обнаруживать БПЛА размером с бейсбольный мяч В Южной Корее разработали РЛС, которая сможет обнаруживать БПЛА размером с бейсбольный мяч

Закрыть Отправить

Южнокорейские военные будут использовать радиолокационную систему против дронов, способную обнаруживать очень маленькие беспилотники, даже размером с бейсбольный мяч, в течение следующих шести месяцев.

Система способна обнаруживать дроны размером с бейсбольный мяч на расстоянии 8 км и выводить их из строя с помощью глушилок, если они идентифицированы как неавторизованное средство передвижения, говорится в заявлении Управления программы оборонных закупок (DAPA). Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на Defenseworld.

«Ожидается, что наши возможности противовоздушной обороны по защите основной военной инфраструктуры будут расширены за счет подготовки к новым угрозам, исходящим от беспилотных летательных аппаратов», — заявил Ким Ир Донг, высокопоставленный чиновник агентства.

Система была разработана местной компанией в рамках сделки на 4,84 миллиарда вон (4,3 миллиона долларов) в прошлом году и прошла шестимесячный период производства и проверки.