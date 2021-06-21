В Украине разработан свой вариант дрона-камикадзе

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Украинские дроны-камикадзе, оснащенные боеприпасами от гранатомета РПГ-7, были представлены на выставке "Оружие и безопасность" в Киеве.

Спецвыставка «Оружие и безопасность — 2021» проходила в Киеве с 15 по 18 июня. В числе экспонатов был беспилотный аппарат-камикадзе. Пока о данной новинке немного информации. Как передают Экономические новости, фотоснимки с мероприятия попали в Интернет от некоторых гостей выставки.

Известно, что беспилотный аппарат был разработан в Украине и имеет чрезвычайно простую конструкцию — два крыла, прикрепленных к боеприпасу РПГ-7. Такая обычная конструкция объясняется тем, что сам дрон «погибает» при ликвидации цели. Потому неразумно делать из него что-то высокотехнологичное и дорогое.

Технические характеристики украинского беспилотного аппарата «Камикадзе» пока не известны.

Также, на выставке «Оружие и безопасность — 2021» был представлен ряд новых украинских вооружений, в том числе беспилотники. К примеру, публике был представлен прототип беспилотного вертолета под названием «Z-500», который невидим для противника.

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Специалисты подчеркивают, что беспилотные летательные аппараты будут играться важную роль в будущих войнах. Это позволит им наносить точные удары по противнику, не подвергая угрозам воинский состав. Турция уже показала свои достижения в использовании беспилотных аппаратов для разрешения военных конфликтов в Сирии, Ливии и Нагорном Карабахе.

Напомним, что гранатомет РПГ-7, принятый на вооружение Советской Армии в 1961 году, в 2017 году занял первое место в мировых рейтингах по этому виду оружия.

В Беларуси оружейники оснастили РПГ-7 «умным» прицелом «Овод-Р», сделав его высокоточным оружием. Встроенный лазерный дальномер PD-7 имеет дальность действия 2 км.

Кроме того, США серийно производят улучшенные версии советского гранатомета под названием PSRL-1 и GS-777/PSRL-2, которые имеют дальность действия до 800 метров.