В Мариуполе хотят установить израильскую систему противоракетной обороны «Железный купол»

Главная » Последние новости » Новости технологий » В Мариуполе хотят установить израильскую систему противоракетной обороны "Железный купол" В Мариуполе хотят установить израильскую систему противоракетной обороны "Железный купол"

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Глава Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что в городе должна быть установлена израильская система противоракетной обороны "Железный купол". Это обеспечит безопасность работы местного аэропорта.

Как он сообщил, с защитой неба город получит больше возможностей с точки зрения безопасности, что в итоге приведет к полноценному запуску местного аэропорта. Как информируют Экономические новости, об этом Бойченко заявил в эфире мариупольского телевидения.

Эта система противоракетной обороны показала свою высокую эффективность в Израиле во время последнего вооруженного конфликта с Палестиной.

«Мы прекрасно видели, как отлично работает «Железный купол» и защищает израильские города от прямых и массированных ракетных атак. Мы регулярно контактируем с Израилем и уже провели переговоры. Израильские специалисты обещали посетить Мариуполь в июле-августе нынешнего года», — сообщил Бойченко.

По его словам, цена реализации такого проекта известна, а средства на покупку этой системы могут поступить из фондов, которые были выделены США на укрепление обороноспособности Украины.

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«Цена этого проекта составляет порядка 50 миллионов евро. Средства может выделить Министерство обороны Украины», — сообщили в горадминистрации.

«Железный купол» — это тактическая система противоракетной обороны, которая была разработана израильской компанией «Рафаэль».

Она предназначен для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью действия от 4 до 70 км.

На данный момент она является частью израильского щита против ракет малой дальности. Его эффективность, как заявляется, составляет 85 процентов.