ВМС Турции успешно испытали беспилотный надводный корабль ULAQ AUSV

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Прототип беспилотного боевого надводного корабля ULAQ Armed Unmanned Surface Vehicle (AUSV), разработанный турецкими компаниями Meteksan Defense и ARES Shipyard, успешно завершил испытания во время военно-морских учений ВМС Турции Sea Wolf 2021.

Две ракеты с лазерным наведением CIRIT, выпущенные из ULAQ AUSV, успешно поразили цель. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Defenseworld.

Испытания ULAQ AUSV, на которых присутствовали высокопоставленные чиновники из президентства Турции по вопросам оборонной промышленности, Министерства обороны, командования ВМС Турции и командования береговой охраны, начались с речей генерального директора верфи ARES Утку Аланча и президента Meteksan Defense Сельчука Алпарслана.

Генеральный директор ARES Shipyard Утку Аланч заявил, что после завершения огневых испытаний они намерены разработать лучшие в мире беспилотные наземные транспортные средства и стать первопроходцами в этой области. Он также подчеркнул, что они нацелены на то, чтобы вывести Турцию на лидирующие позиции в мире, создав тенденции в области USV.

После вступительных речей ULAQ AUSV был направлен с Мобильного берегового пункта управления (MCCS) и переброшен в район учений. После того, как цель была обнаружена датчиками на ULAQ, были запущены ракеты с лазерным наведением CIRIT, в результате которых они попали прямо в цель.

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Беспилотный корабль ULAQ AUSV может управляться с помощью мобильных транспортных средств на суше и из командного центра штаб-квартиры или с плавучих платформ, таких как авианосцы и фрегаты, при выполнении таких задач, как наблюдение и разведка, наземная война, асимметричная война, вооруженное сопровождение.

ULAQ AUSV оснащен четырьмя ракетными системами CIRIT и двумя L-UMTAS, предоставленными турецким производителем ракетных систем ROKETSAN. ULAQ AUSV также может быть сконфигурирован с различными типами полезной нагрузки, такими как ракеты повышенной дальности класса «поверхность-поверхность», «поверхность-воздух», средствами радиоэлектронной борьбы и различными системами связи и разведки, а также ракетными системами для удовлетворения различных операционных потребностей.