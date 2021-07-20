FakeAdBlocker: украинских пользователей Android атакует опасная угроза
Украинских пользователей Android и iOS атакует опасная угроза.
В компании ESET, которая занимает лидирующие позиции в области информационной безопасности, сообщили об обнаружении опасной программы «Android/FakeAdBlocker», которая заспамляет мобильное устройство нежелательной рекламой, создает опасные спам-события в календарях Android и iOS, может загружать вредоносные компоненты. Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на УНИАН.
В случае отсутствия на телефоне специального программного обеспечения по защите от нежелательной рекламы жертвы очень часто теряют деньги. Вредоносная программа через спам-рекламу автоматически осуществляет подписку на ненужные услуги, загружает банковские и SMS-трояны и другие вредоносные программы.
Согласно данным ESET, опасная угроза впервые была обнаружена в 2019 году, а в 2021 году было зафиксировано на устройства Android более 150 000 ее образцов. Наиболее пострадали от вируса такие страны, как США, Украина, Индия, Казахстан, Вьетнам и Мексика.
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И несмотря на то, что программа Android/FakeAdBlocker в основном показывает опасную рекламу, специалисты компании ESET обнаружили случаи загрузки различных вредоносных программ, в том числе банковского трояна Cerberus. Троян Cerberus маскировался под Android Update, Chrome, Android Update или Adobe Flash Player, загружался на мобильные устройства пользователей из Польши, Турции, Греции, Испании и Италии.
Чтобы не стать жертвой этого вредоносного программного обеспечения, специалисты ESET советуют пользователям:
не давать доступ к календарю;
загружать приложения только из официального Google Play;
закрывать сайты, которые перенаправляют на сомнительные страницы и открывают одновременно много вкладок;
не предоставлять неизвестным сайтам разрешение на отправку уведомлений;
не предоставлять конфиденциальные данные в формах для участия в различных розыгрышах.
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Кроме того, на телефоне необходимо обязательно установить официальную антивирусную программу и блокировщик спам-рекламы.