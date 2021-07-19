Россия похвасталась успешным испытательным запуском гиперзвуковой ракеты

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Россия сообщила об очередном успешном испытательном пуске гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" - оружия, которое президент России Владимир Путин назвал частью нового поколения ракетных систем, не имеющих аналогов в мире.

Министерство обороны России сообщило в понедельник, что ракета была запущена с военного корабля «Адмирал Горшков», расположенного в Белом море на севере России, информируют Экономические новости.

По заявлению министерства, ракета пролетела со скоростью, примерно в семь раз превышающей скорость звука, и успешно поразила наземную цель на побережье Баренцева моря на расстоянии более 350 км (217 миль).

В ходе испытаний были подтверждены тактико-технические характеристики ракеты «Циркон»», — отметили в министерстве.

Россия планирует установить ракетный комплекс «Циркон» на свои подводные лодки и надводные корабли.

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Путин ранее заявлял, что ракета «Циркон» будет способна лететь со скоростью, в девять раз превышающей скорость звука, и иметь дальность полета 1000 км.

Но некоторые западные эксперты поставили под сомнение, насколько продвинутым является новое поколение российского оружия, признавая при этом, что сочетание скорости, маневренности и высоты гиперзвуковых ракет делает их сложными для отслеживания и перехвата.

Предыдущий испытательный запуск ракеты «Циркон» состоялся в октябре, в день рождения Путина.

Напряженность между Россией и США

Путин объявил о создании нового гиперзвукового оружия в 2018 году в одной из своих самых воинственных речей за последние годы, заявив, что оно может поразить практически любую точку мира и обойти противоракетный щит, созданный Соединенными Штатами.

В следующем году он пригрозил разместить гиперзвуковые ракеты на кораблях и подводных лодках, которые могут скрываться за пределами территориальных вод США, если Вашингтон приступит к размещению ядерного оружия средней дальности в Европе.

Вашингтон не разместил такие ракеты в Европе, но Москва боится, что он может это сделать.

Напряженность между двумя столицами накаляется по целому ряду вопросов, включая Беларусь, Украину, НАТО и права человека, а отношения между Россией и Западом в настоящее время находятся на самом низком уровне после окончания холодной войны.