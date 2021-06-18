Чипирование и сканер отпечатков пальцев: Минцифра и МВС реализовали проект по э-учету оружия (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости технологий » Чипирование и сканер отпечатков пальцев: Минцифра и МВС реализовали проект по э-учету оружия (ВИДЕО) Чипирование и сканер отпечатков пальцев: Минцифра и МВС реализовали проект по э-учету оружия (ВИДЕО)

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Минцифра и МВД реализовали пилотный проект по автоматизации учета оружия.

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с Министерством внутренних дел Украины реализовали пилотный проект по внедрению системы автоматического учета оружия на базе одного из стрелковых тиров. Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на Минцифры.

Запуск системы автоматического учета оружия ускорил процедуру выдачи и возврата оружия, а также усилил контроль за учетом оружия. В рамках проекта было организовано рабочее место оружейника со считывателем меток и сканером отпечатков пальцев, разработана базовая версия софта, а на оружии установлены специальные метки.

Заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан подчеркнула, что такие проекты развивают страну и делают жизнь граждан комфортнее. «В Минцифры работает техническая рабочая группа, занимающаяся поиском, разработкой, созданием продуктов, решающих конкретную проблему или оптимизирующих процессы. Мы запустили пилотный проект в сфере регистрации и учета оружия. И это еще один пример цифровых трансформаций, которые приникають во все сферы человеческой жизни», — сказала Валерия Ионан.

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Заместитель Министра внутренних дел Сергей Гончаров: «Мы сделали первый шаг к тому, чтобы учет оружия велся онлайн, а не на бумажках. Мы будем масштабировать этот проект на всю страну, чтобы автоматизировать оружейные комнаты в нашем ведомстве, а также сделать контроль и учет оружия более прозрачным и безопасным».

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Советник вице-премьер-министра — Министра цифровой трансформации Дмитрий Шемет сообщил, что вместе с командой Ибис было разработано решение по скрытому размещению радиометок в различных видах оружия — пистолетах, карабинах, винтовках. «В комплексе со сканерами отпечатков пальцев, считывателями меток и специальным программным обеспечением это решение позволяет вести полностью безбумажный автоматический учет оборота огнестрельного оружия и осуществлять оперативный мониторинг его местонахождения.

Сообщается, что подобная практика уже давно существует во многих странах мира, в частности в США, Великобритании, Германии. Следующим шагом будет адаптация данной инициативы за контролем и оборотом других категорий товаров.

Напомним, ранее Минцифры открыло центр Дия.Бизнес в Одессе, основной функцией которого является бесплатная консультация предпринимателей по вопросам ведения и развития бизнеса.