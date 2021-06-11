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Минцифры продолжает активно поддерживать бизнес: открыт еще один центр Дия.Бизнес

Главная » Последние новости » Новости экономики » Минцифры продолжает активно поддерживать бизнес: открыт еще один центр Дия.Бизнес
 
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Минцифры в Одессе открыло центр Дия.Бизнес.

Минцифры открыло центр Дия.Бизнес в Одессе, основной функцией которого является бесплатная консультация предпринимателей по вопросам ведения и развития бизнеса. Об этом информируют Экономические Новости со ссылкой на Минцифры.

Сообщается, что развитие малого и среднего бизнеса является залогом стабильности экономики и развития страны. Теперь предприниматели Одесской области смогут получить бесплатные консультации по ведению бизнеса, в частности по вопросам перевода бизнеса в онлайн, маркетинга, финансов, HR, продаж, юридической поддержки, фандрейзинга и другим вопросам.

Минцифры продолжает активно поддерживать бизнес: открыт еще один центр Дия.Бизнес

«Будущее за предпринимателями и инноваторами, и наша задача — делать максимум для поддержки таких людей. Именно поэтому мы открываем центры Дия.Бизнес. В них не только можно получить консультацию и совет относительно бизнеса, они готовят к будущему. Выбирайте нужную тему, слушайте лекции, записывайтесь на консультации, развивайте себя и собственное дело», — сказал Вицепремьер-министр — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Минцифры продолжает активно поддерживать бизнес: открыт еще один центр Дия.Бизнес

Кроме получения консультаций, предприниматели Одесской области могут:
участвовать в бизнес-конференциях и образовательных мероприятиях;
арендовать пространство для собственных событий;
протестировать продукт на pop-up локации перед выходом на рынок;
обменяться опытом с другими предпринимателями, установить новые бизнес-связи, найти инвестиции для бизнеса.

Минцифры продолжает активно поддерживать бизнес: открыт еще один центр Дия.Бизнес

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Заместитель Министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан: «С сегодняшнего дня предприниматели Одесской области получат новые возможности для старта и развития собственного дела. Я очень рада, что для открытия центра Дия.Бизнес в Одессе объединили усилия местный бизнес, меценаты, органы государственной и местной власти. Всего 18 компаний и организаций и 5 меценатов! Это беспрецедентно для нашего проекту. Мы хотим, чтобы все новые центры Дия.Бизнес, которые будут открываться, имели такой же мощный заряд партнерства».
Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 42

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