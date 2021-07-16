Корпус морской пехоты США продемонстрировал боевую мощь во время «Слоновьей прогулки»

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Персонал U.S. Marine Aircraft Group (MAG-16), 3-го авиакрыла морской пехоты (MAW), оснащенный CH-53E Super Stallions, MV-22B Ospreys и базирующийся на авиабазе морской пехоты Мирамар в Калифорнии, 14 июля 2021 года устроил впечатляющую «Слоновью прогулку» с участием более 40 самолетов.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Defence-blog.

«В динамической демонстрации боевой мощи, показавшая более 40 самолетов в массовом полете, группа пилотов продемонстрировала тактические возможности, которые использует 3-е авиакрыло MAW, чтобы оставаться смертоносным и готовым к немедленному развертыванию», — говорится в заявлении Aircraft Group.

40 военных самолетов выстроились в строй перед взлетом в рамках учений по готовности, чтобы убедиться, что MAG-16 способен обеспечить боевую мощь.

Целью этих учений было оперативное развертывание и генерация боевых действий в короткие сроки.

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Фото Lance Cpl. Рэйчелэнн Вудворд

Фото Lance Cpl. Рэйчелэнн Вудворд

«Слоновья прогулка» — это уникальный термин, восходящий из времен Второй мировой войны и вошедший в институциональную память в новых вооруженных силах США. Этот термин восходит к тому времени, когда в ВВС США было большое количество бомбардировщиков, которые регулярно наносили удары по более 1000 самолетов. Происходящему дали название «Слоновья прогулка», потому что движения бомбардировщиков «нос к хвосту», выполняемые одним целым, напоминали следы слонов на пути к следующему водопою.