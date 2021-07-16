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Корпус морской пехоты США продемонстрировал боевую мощь во время «Слоновьей прогулки»

Главная » Последние новости » Новости технологий » Корпус морской пехоты США продемонстрировал боевую мощь во время "Слоновьей прогулки"
 
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Персонал U.S. Marine Aircraft Group (MAG-16), 3-го авиакрыла морской пехоты (MAW), оснащенный CH-53E Super Stallions, MV-22B Ospreys и базирующийся на авиабазе морской пехоты Мирамар в Калифорнии, 14 июля 2021 года устроил впечатляющую «Слоновью прогулку» с участием более 40 самолетов.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Defence-blog.

«В динамической демонстрации боевой мощи, показавшая более 40 самолетов в массовом полете, группа пилотов продемонстрировала тактические возможности, которые использует 3-е авиакрыло MAW, чтобы оставаться смертоносным и готовым к немедленному развертыванию», — говорится в заявлении Aircraft Group.

40 военных самолетов выстроились в строй перед взлетом в рамках учений по готовности, чтобы убедиться, что MAG-16 способен обеспечить боевую мощь.

Целью этих учений было оперативное развертывание и генерация боевых действий в короткие сроки.

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Корпус морской пехоты США продемонстрировал боевую мощь во время «Слоновьей прогулки»

Фото Lance Cpl. Рэйчелэнн Вудворд

Корпус морской пехоты США продемонстрировал боевую мощь во время «Слоновьей прогулки»

Фото Lance Cpl. Рэйчелэнн Вудворд

«Слоновья прогулка» — это уникальный термин, восходящий из времен Второй мировой войны и вошедший в институциональную память в новых вооруженных силах США. Этот термин восходит к тому времени, когда в ВВС США было большое количество бомбардировщиков, которые регулярно наносили удары по более 1000 самолетов. Происходящему дали название «Слоновья прогулка», потому что движения бомбардировщиков «нос к хвосту», выполняемые одним целым, напоминали следы слонов на пути к следующему водопою.
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