Можно угнать за 10 секунд: какие авто меньше всего защищены от воров

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Все эти авто имеют безключевой доступ

Эксперты уверяют, что авто на безключевом доступе является легкой добычей для автоугонщиков. Некоторые модели они могут в буквальном смысле открыть за 10 секунд. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на «Автопортал».

Поэтому вывод в этой ситуации один. Безключевой доступ удобен не только для водителей, но и автоугонщиков, которые уже давно вычислили такие модели машин и открыли за ними настоящую охоту. Например, в случае с Ford Fiesta злоумышленникам нужно 40 секунд на отпирание двери автомобиля и еще 20 секунд на то, чтобы завести двигатель. Столько же времени, плюс-минус несколько секунд, необходимо злоумышленнику на взлом авто марки BMW X3.

Еще хуже обстоят дела у Mercedes-Benz A-Class – 30 секунд на проникновение и 20 секунд на запуск мотора. В общей сложности вору потребуется не более 50 секунд, чтобы полностью завладеть авто.

Однако и этот результат не сравнится с Audi TT RS и DS 3 Crossback – оба автомобиля можно увести всего за 10 секунд. Это абсолютные «рекордсмены». При том, что половина этого времени уходит на то, чтобы открыть дверь авто. А вторая часть — завести машину без наличия ключа.

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Немного лучше обстоят дела с авто марки Land Rover Discovery. Злоумышленники смогли открыть дверь авто машины за 20 секунд, но вот завести им ее не удалось.

Отметим, что угон через бесключевой доступ осуществляется без каких-либо грубых механических вмешательств вроде (разбитых стекол, взлома замков и перерезания проводов при запуске), что нужно преступникам – это завладеть кодом с помощью специальной аппаратуры.