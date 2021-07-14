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Польша закупит 250 американских танков «Абрамс» для укрепления обороны

Главная » Последние новости » Новости технологий » Польша закупит 250 американских танков "Абрамс" для укрепления обороны
 
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Польша купит 250 американских танков в рамках сделки стоимостью около 6 миллиардов долларов, заявил в среду министр обороны, поскольку член НАТО стремится укрепить свою оборону.

Как и многие другие страны Восточной Европы, Польша обеспокоена усилением агрессивности России после того, как Москва аннексировала украинский полуостров Крым и оккупировала часть Донбасса в 2014 году, информируют Экономические новости.

«Конечно, это ответ на вызовы, с которыми мы сталкиваемся в плане международной безопасности», — сказал Мариуш Блащак на пресс-конференции.

«Наша задача — сдерживать потенциального агрессора. Мы все знаем, где находится этот агрессор».

Блащак сказал, что Польша потратит 23,3 миллиарда злотых (6 миллиардов долларов) на танки «Абрамс» и сопутствующий пакет материально-технического обеспечения и обучение, а также на модернизацию инфраструктуры и закупку боеприпасов.

Читайте: Польша может закупить у США танки M1 Abrams

В мае Польша объявила, что купит у Турции 24 боевых дрона, став первым членом НАТО, купившим беспилотные летательные аппараты (БПЛА) турецкого производства.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 41

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