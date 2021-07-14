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Будущие технологические тренды придут из Украины, которая станет Кремниевой долиной в Восточной Европе

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Следующая волна инноваций в области технологий, которая преобразует мир, придет из Восточной Европы. А Украина может стать инновационным парком и генератором этого процесс не хуже Кремниевой долины, когда были созданы Google и Facebook.

Об этом для журнала Forbs пишет Доминик Пиоте, генеральный директор инновационного парка UNIT.City в Киеве (Украина) и генеральный директор акселерационного хаба Sector X, информируют Экономические новости.

«Я всегда был увлечен возможностями технологий для преобразования реального мира. В 2004 году, когда я переехал из Парижа в Сан-Франциско, это было в конце большого интернет-пузыря 2000/2001 годов. Вскоре после этого не только экономика восстановилась, но и технологическая индустрия стала еще сильнее. И в то кризисное время я стал свидетелем того, как технологии дали толчок всему: экономике, обществу, творчеству и самому городу Сан-Франциско.

Этот регион был полон энергии и страсти, и люди верили в силу технологий, способных преобразить мир.

Сейчас, когда я нахожусь в Киеве, у меня есть ощущение, что следующая волна инноваций придет из Восточной Европы, в частности из Украины. Я переехал сюда почти два года назад, чтобы управлять первым инновационным парком в стране. Я чувствую здесь ту же энергию, что и в Кремниевой долине, когда были созданы Google и Facebook. Я верю, что грядет большая волна инноваций», пишет Доминик Пиоте.

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Путь от аутсорсинга к продуктовым компаниям

«В течение многих лет развивающиеся рынки Восточной Европы были известны своими технологическими талантами, но в основном в сфере аутсорсинга. Удивительно талантливые люди работают здесь на мировые компании, но их имена остаются неизвестными. Крупные корпорации из западных стран пришли на развивающиеся рынки из-за нехватки технических талантов в своих странах и дороговизны. Но фактор стоимости не вечен, и скоро он может перестать играть важную роль.

Сегодня, по моим наблюдениям, средний разработчик в Украине зарабатывает около $2 000/3 000 в месяц, что является хорошей зарплатой даже в Европе. В Украине появляется все больше и больше успешных продуктовых компаний. Некоторые из них, такие как Grammarly, Preply или People.ai, уже хорошо известны. И мы определенно начинаем наблюдать переход от аутсорсинга к продуктовым компаниям с глобальным потенциалом.

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Однако развивающиеся рынки все еще остаются в основном неизвестными. Несколько местных игроков являются хорошим примером происходящего сдвига, и я считаю, что они будут становиться все более популярными. Они могут изменить экономическую ситуацию в регионе и преодолеть разрыв между развитыми и развивающимися странами. Вот несколько примеров:

— Monobank — успешный мобильный необанк в Украине. В 2019 году Monobank получил лицензию в Великобритании и запустил местную версию той же системы интернет-банкинга под названием Koto. У банка нет физического отделения, только сильная коммуникационная команда, работающая через колл-центры и текстовые мессенджеры. Их услуги относятся к области, в которой компания может (и, я думаю, будет) легко конкурировать с лучшими игроками отрасли.

— Nova Poshta (в переводе «Новая почта») — это система доставки электронной коммерции нового поколения. Основанная в 2001 году, компания построила сеть из более чем 7 000 пунктов самовывоза и обеспечивает более 250 миллионов экспресс-доставок в год. Эта местная компания сыграла решающую роль в развитии электронной коммерции в Украине, обеспечивая «последнюю милю», ориентируясь на клиента. Им определенно есть что показать на других рынках.

— Rozetka — это украинский Amazon. Основанная в 2005 году, сегодня она является местным лидером в области электронной коммерции. Это компания, которая вполне может стать соперником Amazon, если сможет расшириться.

Все эти компании выигрывают от грамотного технического исполнения. Они понимают, как адаптироваться к действительно сложному рынку. Они знают, как работать с небольшой маржой и большими объемами. Они чрезвычайно устойчивы и ориентированы на клиента. Они хорошо адаптированы к потребностям рынка и его специфическому поведению в плане того, как покупатели покупают и возвращаются, что делает их очень сильными, если/когда они выйдут на мировой рынок. Конечно, это остается одной из их самых больших проблем, особенно из-за отсутствия доступа к венчурному капиталу.

Я считаю, что у них есть возможность масштабирования и экспансии в соседние страны, потому что они ориентированы на суперсервис, клиентоориентированы и с первого дня были созданы для мобильных телефонов. И здесь, в Украине, у них очень большой доступ к ведущим технологическим талантам», — подчеркнул гендиректор акселерационного хаба Sector X.

Ключевая роль сильной местной экосистемы

«Тем временем местные экосистемы развиваются. Местные акселерационные программы и многочисленные питчинги стартапов показывают отличные программные и аппаратные стартапы в области космических технологий, агротехнологий, науки, медицины, логистики, искусственного интеллекта и блокчейна. Технологическая экосистема бурлит от новых участников и технологий, которые они приносят.

Рост технологического сектора только в Украине составляет более 25% в годовом исчислении с точки зрения доходов. В стране насчитывается 200 000 разработчиков, и почти 20 000 ежегодно выпускаются из ИТ-школ и университетов. Украинский ИТ-сектор входит в тройку крупнейших экспортных секторов услуг (после сельского хозяйства и переработки товаров), обеспечивая около 8,3% ВВП.

Все это действительно влияет на макроэкономическую ситуацию на развивающихся рынках.

Технологи, как и большинство людей, предпочтут остаться в своей стране, а не искать лучшей жизни в других частях света. Создание условий на местах для поддержки этих людей и потенциальных предпринимателей является ключевым фактором, и это происходит. Им нужен высокий уровень жизни. Я также вижу все больше примеров молодых предпринимателей, которые имеют амбиции вырастить глобальную компанию, но предпочитают остаться в Украине, сохранить команду и управлять своим бизнесом отсюда. При поддержке правительства, а это совсем другая история, только представьте себе, какой это потенциал!

Итак, то, как будет развиваться и процветать этот растущий пул талантов и технологическая экосистема, вероятно, является одной из главных тенденций, за которыми стоит следить в ближайшие годы. Если венчурный капитал увидит потенциал региона, то глобальная экспансия состоится, а технологии, безусловно, станут будущим этих рынков», — считает Доминик Пиоте.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 194

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