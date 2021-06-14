В Украине испытывают боевых роботов-разведчиков для ВСУ

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Подразделения военной разведки Украины планируют усилить роботами. В текущее время эксперты уже анализируют продуктивность использования таковых систем для реализации боевых задач.

Как информируют Экономические новости, об этом рассказывает в Facebook Главное разведывательное управление Министерства обороны Украины.

В частности, речь идет о роботизированных системах наблюдения. Они могут обнаруживать передислокацию противника либо движение диверсионно-разведывательный группы (ДРГ) на огромных дистанциях.

Роботы могут открывать огонь по противнику, чтоб противник своевременно не отразил атаку, и одновременно не подвергать опасности свой личный состав.

На данный момент подтверждена продуктивность использования таковых механизированных площадок в качестве антенных носителей для систем радиолокационной разведки и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

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В министерстве подчеркивают, что сейчас создатели боевых площадок с дистанционным управлением продолжают вести работу над улучшением автономного использования в современных боевых условиях.

До этого ВСУ испытывали бронетранспортер БТР-4Е «БТР-морпех» для ВМС Украины. Он оборудован усовершенствованными характеристиками преодоления водных преград.