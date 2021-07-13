Украинский стартап представил новое семейство боевых беспилотников (ВИДЕО)
Украинский стартап UADCOM разработал недорогое и легкое семейство боевых беспилотников, предназначенных для вооруженных сил Украины и экспортного рынка.
Новая вооруженная беспилотная система получила название SKYFIST, информируют Экономические новости.
Как отметили в компании, новая система БПЛА может быть вооружена 75-мм фугасными неуправляемыми бомбами.
По сравнению с беспилотниками-камикадзе, этот летательный аппарат имеет возможность наиболее оптимально использовать дорогостоящие компоненты.
В конфигурации бомбовоза новый беспилотник значительно снижает стоимость выполнения миссий, повышает эффективность и количество выполненных задач.
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Боевой радиус действия SKYFIST составляет 45 км при полезной нагрузке оружия 2 кг.