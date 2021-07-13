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Россия подошла к финальным испытаниям гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» (ФОТО и ВИДЕО)

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Россия сообщила, что готовится к финальным испытаниям своей смертоносной гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость более 9 800 км/час, а Путин похвастался тем, что ее "невозможно остановить".

По сообщениям от источников в оборонном комплексе России, очередные испытания ракеты будут проводиться с борта фрегата «Адмирал Горшков» по морским и наземным целям, информируют Экономические новости со ссылкой на The Sun.

Ракета «Циркон», которая может развивать скорость более 9 800 км/час, была названа пропагандистскими государственными телеканалами Кремля главным оружием Владимира Путина для поражения прибрежных американских городов в случае ядерного конфликта.

Россия подошла к финальным испытаниям гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» (ФОТО и ВИДЕО)

Кремлевский лидер назвал «Циркон» — «не имеющим мировых аналогов», и похвастался, что «ее не остановить».

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«Гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» корабельного базирования проведет стрельбы по наземным и морским целям с фрегата «Адмирал Горшков», — сообщил источник в военном ведомстве России.

По его словам, окончательные испытания должны состояться «до конца июля».

Как ожидается, испытания пройдут в Белом море, а ракета должна встать на боевое дежурство в следующем году, сначала на фрегате «Адмирал Головко», оснащенном стелс-технологиями.

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Испытания «Цирконов» наземного и подводного базирования ожидаются к концу этого года.

Основным применением ракеты будет уничтожение неприятельских кораблей, и, по имеющейся информации, ее максимальная дальность составит от 300 до 1 000 км.

Однако, по неподтвержденным данным, ее реальная дальность полета составит около 1 930 километров.

Проектирование и разработка ракетной системы велись в режиме строжайшей секретности.

Это одна из нескольких гиперзвуковых ракет, которые Россия развертывает вместе с 188-тонной ракетой «Сармат», известной на Западе как «Сатана-2″, и самым грозным «зверем» в ядерном арсенале России, испытания которой должны пройти осенью, а на вооружение она поступит в следующем году.

Тем временем Россия проводит учения у берегов Крыма в Черном море, в ходе которых фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен» отрабатывают уничтожение «боевых кораблей условного противника».

Первый испытательный пуск ракеты «Циркон» с корабля «Горшков» был произведен в начале октября прошлого года и рассматривался как подарок Путину на его 68-й день рождения.

В ноябре и декабре последовали еще несколько испытательных пусков.

В марте с фрегата «Адмирал Горшков» в Арктике было произведено четыре пуска ракеты, и военные источники сообщили, что все они «попали в «яблочко».

Серийное производство ракеты ожидается в 2022 году.

Утечка радиации во время военной аварии, в результате которой в 2019 году погибли два человека и шесть получили ранения, была связана с испытаниями ракеты.

Уровень радиации временно превысил норму в 20 раз в Северодвинске, городе, расположенном примерно в 18 милях от полигона Ненокса, сообщает Гринпис со ссылкой на МЧС России.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 236

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