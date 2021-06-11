В сети появилось впечатляющее видео фигур высшего пилотажа лётчика ВСУ

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В Житомирской области прошли летно-тактические учения, на которых летчики ВСУ отрабатывали отражение нападения противника в воздухе, оттачивали мастерство в поражении наземных целей, а также учились противостоять и нейтрализовать ДРГ.

Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на пресс-службу 831 бригады тактической авиации.

На видео можно увидеть виртуозное исполнение летчиком первого класса, полковником Юрием Булавка, сложнейших воздушных фигур таких как: мёртвая петля, колокол, бочка, перевёрнутый полёт.

Всего, лётчик 831 бригады тактической авиации продемонстрировал виртуозное исполнение 20 фигур в воздухе, которые являются неотъемлемой частью воздушного боя.

По словам Юрия, лётчик должен мастерски владеть навыком, который позволит на максимуме выжать из воздушного судна все что оно может.

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«Это не просто красивые фигуры, это важные и необходимые манёвры воздушного боя, которые позволяют не только победить врага, но и остаться живим и благополучно вернутся на базу самому летчику», — подчеркнул летчик.