Украина заявила, что российские хакеры атаковали сайт ВМС Украины

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Министерство обороны Украины заявило, что хакеры, связанные с российскими властями, в пятницу атаковали сайт Военно-морских сил Украины и опубликовали фейковые данные о международных военных учениях "Си Бриз-2021".

Киев начал в конце июня военные учения с участием более 30 стран в Черном море, несмотря на угрозы и призыв России отменить учения, информируют Экономические новости.

«Сейчас угрозы устранены, работа сайта ВМС будет восстановлена в кратчайшие сроки. Уполномоченные подразделения работают над обновлением ресурсов в Интернете на должном уровне защиты», — говорится в заявлении министерства обороны.

Министерство иностранных дел России было недоступно для комментариев в нерабочее время.

Киев ранее обвинял Россию в организации кибератак в рамках «гибридной войны» против Украины. Россия, как всегда, и во всех случаях, отрицает это.

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Отношения между Киевом и Москвой резко обострились после захвата Россией Крыма в 2014 году и из-за оккупации части восточных областей Украины.

Напряженность вновь возросла в этом году, когда Россия разместила войска на границе с Украиной, где некоторые из них остаются до сих пор вместе со своей техникой.

Во время учений Украины и стран НАТО в Черном море Россия проверяла готовность своих систем противовоздушной обороны в Крыму.