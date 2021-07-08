Лазерная атака на датского кипера помогла англичанам попасть в финал Евро-2020 (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости спорта » Лазерная атака на датского кипера помогла англичанам попасть в финал Евро-2020 (ФОТО) Лазерная атака на датского кипера помогла англичанам попасть в финал Евро-2020 (ФОТО)

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Каспер Шмейхель сосредоточен перед пенальти в его ворота от Харри Кейна. Но четко видно: зеленый свет от лазерной указки освещает его лицо.

Англия вышла в финал Евро-2021. Это первый финал для «трех львов» с тех пор, как они выиграли Кубок мира в 1966 году. Но насколько справедливым был этот выход в финал? Как информируют Экономические новости, об этом пишет немецкая газета Bild.

Пенальти на 104-й минуте приносит Гарри Кейну и его сборной Англии победу со счетом 2:1. Однако на записи с камер видно, что английские болельщики на стадионе «Уэмбли» пытались спровоцировать вратаря сборной Дании Каспера Шмейхеля лазером.

Но Шмейхель не поддался на провокацию. Он предугадывает удар в угол, прыгает вправо и парирует удар Кейна. Но датчан ждет огорчение. Повторный удар Кейна был лучше, и капитан забил, сделав счет 2:1.

Это вызвало разочарование у англичанина Стэна Коллимора. В Твиттере он призвал к пожизненному лишению права посещать футбольные матчи таким футбольным хулиганам.

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Но еще до этого была волна споров по поводу самого пенальти. Когда игрок сборной Англии Стерлинг на дриблинге противостоит игроку сборной Дании Маэле, на поле неожиданно появляется второй мяч.

Судья Маккели не останавливает игру и разрешает ее продолжить. Однако, согласно правилам, игра должна быть остановлена только в том случае, если мяч мешает игре.

Через несколько секунд раздается свисток. Причина: Маеле слегка бьет Стерлинга по колену в штрафной площади. Англичанин падает, видеорефери подтверждает пенальти. Решение верное!

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Но бывший арбитр Графе в эфире телеканала ZDF заявил: «Видно, что был контакт между коленом и икрой. Но Стерлинг действует с умыслом. Вы видите, что он подает корпус вперед, он стремится подставиться, он хочет обмануть, как говорится».