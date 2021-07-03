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Кличко верит в победу сборной Украины над Англией в четвертьфинальном поединке Евро-2020

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Чемпион мира по боксу Виталий Кличко считает, что футбольная сборная Украины может одолеть сборную Англии в четвертьфинальном поединке Евро-2020, но признает: "Англия - одна из лучших команд в мире".

Мэр Киева Виталий Кличко поддержал сборную Украины по футболу, чтобы поднять их боевой дух и вдохновить на победу над сборной Англии, информируют Экономические новости со ссылкой на The Sun.

С гордостью надев сине-желтую футболку своей сборной, легендарный боксер настаивает: «Мы опасны из-за нашей непредсказуемости. Вряд ли кто-то предполагал, что мы дойдем до четвертьфинала — впервые в истории. Именно поэтому потенциал нашей команды может стать сюрпризом для наших соперников».

По словам Кличко, сегодня все украинцы, даже те, кто не очень увлекается футболом, будут внимательно следить за поединком против Гарета Саутгейта и его подопечных.

«Победы в спорте важны для любой страны, и особенно они важны для Украины сейчас, когда мы продолжаем борьбу за нашу территориальную целостность и независимость», — отметил мэр Киева.

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Кличко, которому сейчас 49 лет, сделал себе имя вместе со знаменитым братом Владимиром, став многократным чемпионом мира по боксу в течение блестящей 17-летней профессиональной карьеры.

Кличко верит в победу сборной Украины над Англией в четвертьфинальном поединке Евро-2020

Его невероятный послужной список насчитывает 47 боев, 45 побед и всего два поражения.

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Кличко верит в победу сборной Украины над Англией в четвертьфинальном поединке Евро-2020

Несмотря на долгую историю успеха, Кличко не захотел давать никаких советов украинской команде или главному тренеру Андрею Шевченко в преддверии большой игры.

Он сказал: «Знаете, давать советы, наблюдая за игрой на трибунах или сидя перед телевизором, — самое простое дело.

Кличко верит в победу сборной Украины над Англией в четвертьфинальном поединке Евро-2020

«Только те, кто хоть раз выходил на поле и боролся за победу на пределе сил, понимают, что нужно делать», — отметил Кличко.

По его словам, Андрей Шевченко, тренер нашей команды, прекрасно понимает такие вещи и дает все необходимые советы.

Вместе с тем по мнению Кличко, субботняя игра будет самой сложной и трудной для нашей сборной, ведь Англия — одна из лучших команд как в Европе, так и в мире.

Кличко считает, что опасные игроки сборной Англии Рахим Стерлинг и Гарри Кейн являются звездными игроками «трех львов» — и признает, что его команде придется проявить такую же силу воли и жесткость, как и он сам на ринге.

Но он добавил: «Это будет тяжелый бой, но я не могу сравнивать его с боксом, потому что с каждой стороны на ринг выходит только один человек. Победа или поражение зависит только от него».

По мнению Кличко, сегодня успех украинской футбольной команды будет зависеть от «каждого игрока и их гармоничного и синергичного выступления на поле как единой команды».

«Я поддерживаю их до конца и надеюсь на интересную и честную игру, которой мы все сможем насладиться и гордиться», — подчеркнул Кличко.
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Автор: Елена Каденко
Посещений: 21

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