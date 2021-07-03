Евро-2020: Украинский силач Новиков ожидает захватывающего триллера в матче Украина — Англия

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Самый сильный человек Украины надеется на яркий поединок на Евро-200 сборной Украины против Англии, прежде чем отвоевать свой собственный титул чемпиона мира у британца.

Алексей Новиков, победитель турнира «Самый сильный человек мира» в прошлом году, призывает подопечных Андрея Шевченко показать свою мощь в Риме сегодня вечером, информируют Экономические новости со ссылкой на британский таблоид The Sun.

Тяжеловес весом в 136 килограммов считает, что у нашей национальной сборной есть хороший шанс побороться с находящимися в отличной спортивной форме англичанами, но только если они сами в это поверят.

Он сказал: «Я знаю из своего собственного спортивного опыта, вера — это главное. Все начинается в голове. Англия может быть очень сильной командой, но украинский характер и национальная черта говорят о том, что у нас сильный стержень, и нас будет не так-то просто одолеть».

По его словам, сегодня вся страна будет поддерживать нашу национальную команду.

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«Вся Украина сегодня будет болеть за наших ребят и все мы хотим, чтобы они добились успеха», — отметил украинский силач.

Новиков стал самым молодым победителем турнира «Самый сильный человек в мире», завоевав титул в прошлом году в возрасте всего 24 лет.

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Он ошеломил мир, подняв невероятные 537 килограммов во время соревнований во Флориде.

Во время тренировок украинец может съедать ошеломляющие 7 000 килокалорий в день, включая 15 яиц на завтрак.

Но, по его признанию, нет ничего слаще, чем возможная победа сборной Украины сегодня вечером над англичанами в Риме.

Новиков сказал: «Это впишет новую главу в историю нашей страны. Но больше всего я желаю честной и зрелищной игры, которую мы сможем разделить вместе как два народа».

Новиков, который в этом году уступил свой титул сильнейшего человека мира британскому чемпиону Тому Столтману, твердо намерен вернуть себе корону в 2022 году.

Он сказал: «Что мне нужно сделать по-другому, чтобы снова завоевать свой титул? Я ужесточу свой распорядок дня, питание, сон и восстановление. В прошлом году я также был в сложной группе. Похоже, я регулярно попадаю в одну из самых трудных групп, и это очень интересный опыт для меня, поэтому я буду тренироваться с учетом этого. Том — отличный соперник, и я поздравляю его и всю его семью с успехом».

«Теперь я готовлюсь к 2022 году и упорно работаю над тем, чтобы это снова был мой титул, а не Тома!», — сказал украинский спортсмен.

Новиков отправится в Лондон 24 июля на турнир Strongman Classic — и для разминки он выжал над головой журналиста из Sun Бена Лео.

Украинский силач с легкостью разделался с 172-фунтовым репортером, после чего сразился с ним в соревнованиях по армреслингу.