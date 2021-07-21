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Олимпийские игры-2020 до сих пор находятся под угрозой срыва

Главная » Последние новости » Новости спорта » Олимпийские игры-2020 до сих пор находятся под угрозой срыва
 
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Проведение Олимпийских игр в Токио остается предметом споров, даже несмотря на то, что церемония открытия запланирована на конец этой недели.

По-прежнему существует мнение, что Игры не следует проводить этим летом, поскольку число случаев коронавируса в Японии продолжает расти. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.

Из-за всплеска случаев COVID-19 в Токио введено чрезвычайное положение до 22 августа. Зрителям запретили посещать все мероприятия. По словам Тоширо Муто, генерального директора оргкомитета Олимпийских игр в Токио, возможность отмены Игр в последний момент до сих пор не исключена.

«Мы не можем предсказать, что будет с количеством заболевших коронавирусом. Так что мы продолжим обсуждение, если будет всплеск числа случаев», — сказал Муто на пресс-конференции во вторник.

«Мы договорились, что исходя из ситуации с коронавирусом, мы снова проведем пятисторонние переговоры. На данный момент количество случаев коронавируса может увеличиваться или уменьшаться, поэтому мы будем думать о том, что нам делать, когда возникнет спорная ситуация».

Читайте: Миру грозит «олимпийский» штамм коронавируса, - японские медики

Олимпийские игры этого года в Японии крайне непопулярны. Опросы, проведенные за последние два месяца, показали, что более трех четвертей людей, живущих в стране, не хотят, чтобы Токио принимал это мероприятие.

Ожидается, что примерно 11 000 спортсменов со всего мира остановятся в Олимпийской деревне. Несколько спортсменов в деревне дали положительный результат на COVID-19 за несколько дней до начала Олимпийских игр.

Скорее всего, Игры начнутся, несмотря на все опасения. Пандемия уже отодвинула Олимпийские игры 2020 года в Токио на год, и еще одна отсрочка приведет к огромным финансовым последствиям.

Читайте: В Минздраве предложили возобновить самоизоляцию после въезда в страну для невакцинированных украинцев

С 2013 по 2016 год Зимние игры в Сочи и летние Олимпийские игры в Рио принесли МОК доход в размере 5,7 миллиарда долларов. Около 73% этого дохода поступило от прав на трансляцию.

До зимних Олимпийских игр в Пекине осталось меньше семи месяцев.

Контракт между Международным олимпийским комитетом и городом Токио дает МОК только право отменить Олимпийские игры. МОК может расторгнуть контракт, если у него «есть разумные основания полагать по своему усмотрению, что безопасность участников Игр будет поставлена ​​под серьезную угрозу», — сообщает BBC.

Риск того, что олимпийцы заболеют COVID-19 во время Игр, очень низок.

МОК ожидает, что более 80% участников будут вакцинированы. Как сообщает The New York Times, ни в одной стране не было полностью вакцинировано более 71% населения. Чуть менее половины всех людей, живущих в Соединенных Штатах, полностью вакцинированы.

Только 22% населения Японии полностью вакцинированы.

Церемония открытия Игр все еще запланирована на пятницу.
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