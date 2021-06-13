Врач сборной Дании рассказал, что Эриксен пережил остановку сердца на Евро-2020

Главная » Последние новости » Новости спорта » Врач сборной Дании рассказал, что Эриксен пережил остановку сердца на Евро-2020 Врач сборной Дании рассказал, что Эриксен пережил остановку сердца на Евро-2020

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Врач сборной Дании по футболу Мортен Бесе рассказал, что произошло с полузащитником сборной Дании Кристианом Эриксеном после того, как тот внезапно без сознания упал на футбольный газон.

По словам Бесе, во время того как футболист попытался остановить мяч на фланге, он внезапно, без сознания, упал на поле, при этом никакого контакта с соперниками по матчу у него не было, в данном случае падение от столкновения можно исключить, информируют Экономические новости со ссылкой на издание Berlingske.

После того как к футболисту подбежал врач, Эриксен был в сознании, лежал на боку и дышал самостоятельно.

Затем, по словам Босе, его состояние резко ухудшилось и врачу экстренно пришлось делать массаж сердца.

Как отмечает врач сборной Дании, благодаря слаженной работе медицинской бригады стадиона им общими усилиями удалось запустить сердце футболиста и избежать трагического развития событий.

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По словам Босе, он смог поговорить с Эриксеном перед тем как его отвезли в больницу.

Напомним, после внезапного падения полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена матч прервали на два часа. После сообщения о стабилизации состояния футболиста матч был возобновлён.