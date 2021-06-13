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«Газпром» мог потребовать от УЕФА запретить лозунг «Героям слава!» на новой украинской форме

Главная » Последние новости » Новости спорта » "Газпром" мог потребовать от УЕФА запретить лозунг "Героям слава!" на новой украинской форме
 
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Неожиданным оказалось решение УЕФА с запретом слогана "Героям слава!" на экипировке украинской сборной. Причина такого решения - давление со стороны Газпрома.

Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на издание Bild.

Так, по заявлению немецкого издания, после того как Украина обнародовала новую форму национальной сборной по футболу, на которой изображена карта Украины с аннексированным Россией Крымом и лозунгом «Героям слава!», в УЕФА поступила жалоба от Российского футбольного союза, который потребовал запретить форму украинской команды.

О большом влиянии России на УЕФА известно давно, поскольку именно Газпром является главным спонсором Союза европейских футбольных ассоциаций.

Более того, как утверждает Bild, всего три недели назад между УЕФА и Газпромом было подписано новое спонсорское соглашение на сумму 50 миллионов евро. Поэтому не удивительно, что Россия диктует свои условия европейском футбольным чинам.

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Кроме того, гендиректор «Газпром нефть», которая является дочерней компанией Газпрома, Александр Дюков не так давно был избран членом исполкома УЕФА.

В Украинской ассоциации футбола также считают, что за требованием Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) к национальной сборной Украины по футболу убрать девиз «Героям Слава!» стоит российский «Газпром», являющийся генеральным спонсором UEFA.

Вместе с тем в украинской ассоциации футбола уже заявили, что сборная Украины собирается выступать на Евро-2020 именно в этой форме и со слоганом: «Героям слава!».
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 143

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