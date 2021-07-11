Италия стала чемпионом Европы, победив Англию по пенальти

Главная » Последние новости » Новости спорта » Италия стала чемпионом Европы, победив Англию по пенальти Италия стала чемпионом Европы, победив Англию по пенальти

Закрыть Отправить

В ночь, полную напряжения и надежд, Италия завоевала свой первый за 15 лет титул чемпиона Европы, победив в серии пенальти сборную Англии в финале Евро-2020 на стадионе "Уэмбли".

Гол Люка Шоу в течение первых двух минут обеспечил Англии преимущество, которое, казалось, она будет удерживать всю ночь, но в середине второго тайма после перепасовки у ворот Леонардо Бонуччи удалось сравнять счет, информируют Экономические новости.

В оставшейся части матча казалось, что дополнительное время и пенальти неизбежны, так как ни одна из сторон не захотела и не отважилась выдвинуть достаточно атакующих игроков вперед, чтобы доставить реальные проблемы защитникам соперника.

За годы своего существования Англия бесчисленное количество раз терпела поражения по пенальти, и на этот раз настала очередь Италии доставить английским болельщикам еще больше неприятных ощущений.

Игроки сборной Англии: Маркус Рэшфорд, Джейдон Санчо и Букайо Сака промахнулись с точки.

Читайте: Елизавета II написала трогательное письмо сборной Англии на Евро-2020, напомнив о ЧМ 66-го года

Это всего лишь второй титул чемпиона Европы для итальянцев с 1968 года, в то время как Англия вынуждена по-прежнему ждать своего первого континентального титула.

Во время бурных итальянских празднований Бонуччи, который был великолепен весь вечер и по праву заслужил звание лучшего игрока матча, прокричал «it’s coming to Rome» в камеру на поле, чтобы втереть еще больше соли в раны английских болельщиков.

Ожидание того, что Англия положит конец своей неудачной победе в крупных международных соревнованиях, начавшейся в 1966 году, продлится еще как минимум год, пока Кубок мира не будет проведен в Катаре.

Читайте: Королевский военно-морской флот Англии устроил охоту на путинские подлодки в Черном море

Мало кто ожидал, что Италия дойдет до финала перед началом Евро-2020, а тем более выиграет все матчи, но команда Роберто Манчини быстро стала одним из претендентов после трех захватывающих выступлений на групповом этапе.

Джанлуиджи Доннарумма, герой матча в серии пенальти с двумя прекрасными сейвами, был заслуженно назван игроком турнира, и вратарь возглавляет группу талантливых звезд, которые должны обеспечить конкурентоспособность этой команды в обозримом будущем.

Что касается Англии, то это поражение, скорее всего, еще долго будет тяготить как игроков, так и болельщиков, но команда, по крайней мере, может утешиться тем, что обеспечила стране участие в финале турнира, которого не было уже более пяти десятилетий.