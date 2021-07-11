Елизавета II написала трогательное письмо сборной Англии на Евро-2020, напомнив о ЧМ 66-го года

Главная » Последние новости » Новости спорта » Елизавета II написала трогательное письмо сборной Англии на Евро-2020, напомнив о ЧМ 66-го года Елизавета II написала трогательное письмо сборной Англии на Евро-2020, напомнив о ЧМ 66-го года

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Королева Англии Елизавета II направила специальное послание сборной Англии по футболу в преддверии исторического финала Евро-2020.

Королева отдала должное «духу, самоотверженности и гордости» футбольной сборной Англии в послании с пожеланием удачи перед финальным матчем Евро-2020. В своем послании к тренеру Гарету Саутгейту королева пожелала удачи в воскресном матче против сборной Италии на стадионе «Уэмбли», информируют Экономические новости.

Победа ознаменует первую победу мужской футбольной команды на крупном турнире с момента успеха на чемпионате мира 1966 года, также на «Уэмбли».

В своем послании команде Королева вспомнила, как почти шесть десятилетий назад вручала Бобби Муру трофей Жюля Римэ.

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Она написала: «Пятьдесят пять лет назад мне посчастливилось вручать Кубок мира Бобби Муру, и я видела, что значит для игроков, тренеров и болельщиков выйти в финал крупного международного футбольного турнира и победить в нем.

«Я хочу поздравить вас всех от себя и от всей моей семьи с выходом в финал Чемпионата Европы и пожелать вам всего наилучшего на завтрашнюю игру, надеясь, что история зафиксирует не только ваш успех, но и тот дух, самоотдачу и честь, с которыми вы себя проявляли».

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В последние дни поддержка растет по всей стране, испытывающей надежду — игрокам даже позвонил звезда Голливуда Том Круз.

Актер фильмов «Миссия невыполнима» и «Лучший стрелок», который сейчас находится в Лондоне, позвонил игрокам, чтобы пожелать им удачи, сообщил капитан команды Гарри Кейн.

Он сказал в интервью BBC: «Он просто набрал номер и позвонил нам по FaceTim, чтобы пожелать нам всего наилучшего, так что это было мило с его стороны. Я не уверен, будет ли он присутствовать на финале или нет, но футбол — это такая большая часть мира, и приятно иметь такую поддержку от таких людей».

Кейн признал значение народной поддержки, которая более за команду, и национального подъема, который нарастал на протяжении всего турнира.

«Они все будут болеть за нас по всей стране, и мы просто не можем дождаться, чтобы, надеюсь, попытаться выиграть для них эту игру», — сказал он.

Болельщики выстроились вдоль дороги и размахивали флагами, провожая автобус команды в субботу от тренировочного комплекса сборной Англии.

С официального аккаунта сборной Англии в Твиттере было опубликовано видео с сообщением: «Ничего себе… какие проводы! Удивительные сцены, когда #ThreeLions покидают парк Сент-Джордж в последний раз».