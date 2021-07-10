Курьез: прыжок вратаря сборной Англии Пикфорда в матче с Данией высмеяли яркими фотожабами

Главная » Последние новости » Новости спорта » Курьез: прыжок вратаря сборной Англии Пикфорда в матче с Данией высмеяли яркими фотожабами Курьез: прыжок вратаря сборной Англии Пикфорда в матче с Данией высмеяли яркими фотожабами

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Пользователи сети проявили максимум своей фантазии и юмора

Джордан Пикфорд, вратарь сборной Англии, не смог спасти свою команду после удара со штрафного в исполнении Дамсгорда. Мяч залетел в ворота Англии. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Новости N.

Это привело к тому, что датчане открыли счет в этом матче. Сам вратарь был обескуражен случившимся, хотя он сделал все возможное, чтобы этого не произошло.

Отметим, этот гол стал первым для Пикфорда на Евро-2020. Но даже это не спасало его от смешных мемов, которые сразу же появились в сети. Многие из них придумали и сами британцы. Ведь прыжок их вратаря получился действительно шикарным. Фотожабы сразу же получили большую популярность.

Но этот матч стал для Англии знаменательным. Все дело в том, что Пикфорд 721 минуту сохранял свои ворота в неприкосновенности, а англичане впервые получили в подарок на Евро автогол.

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