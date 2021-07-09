В ООН осудили жестокое обращение с узниками со стороны российских боевиков на Донбассе

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В Совете по правам человека ООН представлен доклад о задержаниях в восточных регионах Украины в 2014-2021 г.г.

Заместитель главы ООН по правам человека Нада аль-Нашиф в пятницу заявила, что пытки и жестокое обращение с задержанными ежедневно происходят в контролируемой российскими боевиками восточной Украине, информируют Экономические новости.

Нада аль-Нашиф представила на 47-й сессии Совета по правам человека доклад о незаконных задержаниях и пытках на востоке Украины в период с 2014 по 2021 год.

В докладе говорится, что его цель — способствовать искоренению существующей практики произвольных задержаний, пыток и жестокого обращения в условиях конфликта.

Доклад основан на выводах Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, известной как HRMMU.

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В нем говорится о «незаконных задержаниях, включая тайное содержание и лишения свободы без связи с внешним миром, пытках и жестоком обращении со стороны вооруженных групп и других субъектов на территории, контролируемой самопровозглашенными «республиками».

Нашиф призвала «привлечь к ответственности за эти нарушения, включая средства правовой защиты и возмещение ущерба жертвам» на востоке Украины и в оккупированном Крыму.

Украина ищет поддержки у ЕС и альянса НАТО в конфликте, который уже семь лет разгорается между правительственными войсками и пророссийскими боевиками на востоке Донецкой и Луганской областей.

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«В то время как мы можем считать жертвы тысячами, виновные, которые были привлечены к ответственности, исчисляются десятками», — сказала Нашиф.

Она сказала, что, по оценкам ее ведомства, общее число задержанных в связи с конфликтом в Украине с 14 апреля 2014 года по 30 апреля 2021 года составляет от 7 900 до 8 700 человек.

Мужчины составляют примерно 85%, а женщины — 15% задержанных, — говорится в докладе.

«С конца 2016 года использование неофициальных мест заключения для содержания задержанных в связи с конфликтом в течение более длительных периодов, превышающих несколько дней, существенно сократилось», — сказала Нашиф.

«Распространенность пыток и жестокого обращения была самой высокой на начальных этапах конфликта и со временем снизилась», — добавила она.

По ее словам, задержанные мужчины содержатся там без связи с внешним миром от двух дней до более года.

Приводя пример, она сказала, что в 2016 году один мужчина провел восемь месяцев без связи с внешним миром без «обвинений» или постановлений суда.

Бюро по правам человека также известно о 10 женщинах, содержащихся под стражей от двух часов до двух месяцев.

Россия незаконно аннексировала Крымский полуостров Украины в феврале 2014 года. В этом же году Россия оккупировал часть Донецкой и Луганской областей.

Турция и США, а также Генеральная Ассамблея ООН считают аннексию незаконной, как и ЕС, который ввел санкции против России за захват.