«Храм оленя»: Сын Януковича открыл в России ночной клуб на базе завода ракетных двигателей (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости общества » "Храм оленя": Сын Януковича открыл в России ночной клуб на базе завода ракетных двигателей (ВИДЕО) "Храм оленя": Сын Януковича открыл в России ночной клуб на базе завода ракетных двигателей (ВИДЕО)

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В Санкт-Петербурге (Россия) состоялось громкое открытие ночного клуба под названием «Храм оленя» (Temple of Deer). Фирма, которая приобрела здание бывшего завода ракетных двигателей и пусковых установок, связана с Александром Януковичем - старшим сыном беглого Президента Украины.

Как информируют Экономические новости, об этом сообщило Настоящее время.

Арт-пространство находится на территории бывшего завода «Арсенал» прямо на набережной Невы. Когда-то здесь делали ракетные двигатели и морские артиллерийские и пусковые установки. А в 2014 году, сразу после революции в Украине, здание приобрела компания, связанная с Александром Януковичем, сыном бывшего президента Украины.

Помимо ночного клуба в планах компании построить концертный комплекс и многочисленные рестораны.

Известно, что ночной клуб «Храм оленя» принадлежит компании «Арсенал Истейт», бенефициаром которой является старший сын Януковича, Александр.

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В то же время, на сайте клуба есть информация о том, что инвестиционная группа «Плацебо/25», которая и открыла данный клуб, финансируется российскими и голландскими инвесторами, а основные направления ее деятельности — это дизайн, музыкальная культура, а также технологии гостеприимства.

В клубе не любят журналистов и рьяно соблюдают конфиденциальность даже заклеивая посетителям камеры телефонов скотчем, но, видео и фото с ночного клуба все же попадают в сеть.