В новом отопительном сезоне вода, тепло и электроэнергия станут для украинцев «золотыми»

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В новый отопительный сезон украинцев ждет существенное повышение тарифов на тепло, воду и электроэнергию.

Как информируют Экономические новости, такой прогноз дал народный депутат Украины от фракции «Батькивщина» Алексей Кучеренко.

По его словам, повышение тарифов на основные энергоносители — только вопрос времени, и скорее всего, уже к осени нынешнего года цены на воду и тепло продемонстрируют существенный рост.

Нардеп отметил, что НАК «Нафтогаз» уже поднял цены на газ для теплокоммунэнерго, а те, в свою очередь, обязательно поднимут цены на тепло для населения в новом отопительном сезоне.

Кроме того, по прогнозам Кучеренко, цена на горячую воду также существенно поднимется в цене.

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Как отмечает нардеп, уже сейчас ОСМД формируют цены на горячую воду с учетом новой цены на газ. По подсчётам Кучеренко это 200-250 грн за один кубический метр. А это значит, что в ближайшем будущем горячая вода будет «золотой», полагает нардеп.

Также, по мнению Кучеренко, не удастся избежать и повышения цены на электроэнергию. Кабмин уже сегодня рассматривает несколько сценариев повышения цены на электричество для населения.

Кучеренко считает, что необходимо вводить социальную льготу для самых незащищенных граждан. Это 100-150 кВт/ч в месяц, которые помогут избежать самым уязвимым слоям населения, так называемой, «энергетической бедности».