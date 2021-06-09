Суд по делу MH17 продолжается. Свидетель дал важные показания

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В Нидерландах проходит третий день слушаний по существу дела о крушении Боинга на Донбассе

Сегодня, 9 июня, Нидерландах в судебном комплексе «Схипхолл», около Амстердама, идет третье заседание суда по существу по делу о сбитом самолете МН17. Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на корреспондентов, которые находятся в Нидерландах.

В этот день в суде рассматривают вопросы по поводу оружия, которым сбили Боинг и места запуска ракеты. Ранее на суде свидетель, который находился в составе разведгруппы боевика Леонида Харченко, дал важные показания. Он рассказал о том, что, когда охранял перекресток от украинских военных, услышал гусеничную машину и увидел в деревьях «Бук». После этого, по словам свидетеля, он услышал взрыв, далее — полетела ракета, а борт упал. Свидетель заявил, что удивился, так как не наблюдал военного самолета. После этого, как утверждает свидетель, он видел, что «Бук» уезжает. Вначале члены группы Леонида Харченко обрадовались, но потом увидели, что сбили гражданский самолет.

Отметим, ранее в Международной следственной группе сообщили о том, что Боинг над временно оккупированной территорией Донбасса сбили ракетой из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Он принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированной в Курске.

Напомним, Боинг МН17, который летел из Амстердама, сбили над Донбассом в 2014-м году.

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