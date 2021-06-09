Нардепам-миллионерам от «Слуги народа» государство оплачивает аренду жилья

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Народные депутаты, у которых на счетах миллионы гривен, получают компенсацию от государства на аренду жилья в Киеве.

Об этом сообщают Экономические новости со ссылкой на Комитет избирателей Украины.

Так из 147 народных депутатов-миллионеров, которые получают по 20 тысяч гривен в месяц на аренду жилья в Киеве больше всего нуждающихся из фракции «Слуга народа» — 67 человек.

Депутаты из других фракций парламента не так сильно требуют помощи государства для аренды жилья в столице.

Так, группы «За майбутнє» и «Довіра» имеют по четыре депутата, которые получают ежемесячно деньги от государства на аренду жилья.

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По одному нардепу от фракций «Батькивщина» и «ОПЗЖ», два народных избранника от партии «ЕС», а также два нардепа внефракционных.

Вот некоторые народные избранники, чьё состояние далеко перевалило за миллион гривен и кому государство и налогоплательщики ежемесячно компенсируют средства на аренду жилья:

— Олег Воронько, «Слуга народа», задекларировал 129 млн грн,

— Сергей Магера, внефракционный, 25,5 млн грн,

— Остап Шипайшло, «Слуга народа», 22,5 млн грн,

— Александр Трухин, «Слуга народа», 20,9 млн грн,

— Анатолий Урбанский, «За будущее», 19,8 млн грн,

— Александр Пономарев, ОПЗЖ, 19,3 млн грн,

— Олег Мейдич, «Батькивщина», 14 млн грн,

— Валерий Лунченко, «Довира», 12,8 млн гон,

— Степан Чернявский, «Слуга народа», 11,5 млн грн,

— Павел Павлиш, «Слуга народа», 10,8 млн грн.