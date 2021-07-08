В ООН сделали важное заявление по переписи населения в Украине

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Оснат Лубрани сообщила о необходимости проведения переписи населения.

На Международной конференции по вопросам реформ в Украине координаторка системы ООН Оснат Лубрани сообщила о необходимости проведения переписи населения в Украине, информируют Экономические Новости.

Оснат Лубрани отметила, что серьезной проблемой остается то, что последняя перепись населения в Украине проходила в 2001 году. Украина не проводила перепись в 2010 году, которую по всему миру проводили многие страны. И поэтому очень важно провести перепись населения, в том числе для расчета показателя по количеству населения.

Координаторка ООН подчеркнула, что исчерпывающие и надежные данные очень важны для правильного принятия решений. Оснат Лубрани напомнила, что в результате проведения последней переписи в Украине было зафиксировано 48 млн человек. Сейчас, по прогнозным оценкам, в Украине проживает около 41,6 млн человек.

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В то же время, иметь точные и актуальные данные о количестве людей, проживающих на территории Украины, очень важно. И необходимо обеспечить, чтобы каждый человек был учтен в результатах проведения переписи. Когда в стране проводится перепись населения, то происходит эффективное планирование и предоставление социально-экономических услуг.