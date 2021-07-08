Когда в Украине может начаться масштабная вспышка штамма COVID-19 «Дельта»

Главная » Последние новости » Новости общества » Когда в Украине может начаться масштабная вспышка штамма COVID-19 "Дельта" Когда в Украине может начаться масштабная вспышка штамма COVID-19 "Дельта"

Закрыть Отправить

Новый штамм COVID-19 все плотнее подбирается к Украине и врачи начинают бить тревогу

В Украине с каждым днем становится известно о новых случаях инфицирования новым штаммом COVID-19 под названием «Дельта». Он представляет намного большую угрозу, чем ранее обнаруженные виды COVID-19, так как проще передается от человека к человеку и имеет более выраженную симптоматику. Данный штамм вируса уже зафиксирован во многих странах, включая и Украину. По заявлению врача-эпидемиолога, заслуженного врача Украины Людмилы Мухарской, вспышка «Дельты» в Украине может начаться уже в конце этого месяца.

Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на РБК-Украина.

По ее словам, любой штамм, который возник в другой стране, может попасть в Украину, поскольку авиасообщение — это самый быстрый способ миграции — в Украину, в том числе, и из Украины в другие страны. В аэропортах люди контактируют с друг другом. Несмотря на опасность некоторые пассажиры не носят защитную медицинскую маску или используют ее неправильно. Поэтому шанс заразиться вирусов возрастает в разы. К тому же есть вероятность подхватить «Дельту» в самом самолете.

«Поэтому вспышка «Дельта» штамма может случиться в конце июля, но еще более вероятно, она произойдет, когда люди будут возвращаться после всех своих отпускных поездок с детьми», — заявила эпидемиолог.

Читайте: Ученые из США предложили изменить стратегию вакцинации против COVID-19