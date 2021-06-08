На карпатской горе Пикуй таинственным образом исчезла статуя Иисуса Христа (ФОТО)
На вершине горы Пикуй, которая является наивысшей вершиной Верховинского Вододельного хребта в Карпатах, исчезла 120-ти метровая статуя Иисуса Христа.
Первой, кто обнаружил исчезновение гипсовой статуи на горе, стала туристическая группа, которая и написала от этом в своём сообществе на Facebook, информируют Экономические новости.
Местные жители предполагают, что скорее всего статуя не смогла противостоять сильным морозам и порывистому ветру, который этой зимой был частым гостем в Закарпатье, и могла упасть с обрыва.
Жители села Верхнее Гусиное, которые инициировали установку данной статуи, считают также, что поскольку статуя уже была в крайне неудовлетворительном состоянии, могла просто разрушиться под воздействием неблагоприятных погодных условий.
Примечательно, но поисковая группа не обнаружила обломков статуи у подножья горы, что и породило ещё одну версию, которая допускает, что статую могли разрушить или украсть вандалы.
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