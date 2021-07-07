В Украине создадут «москитный флот», — Таран

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Андрей Таран сообщил, что в Украине создадут "москитный флот".

Министр обороны Украины Андрей Таран сообщил о создании в Украине “москитного” флота. Об этом передают Экономические Новости.

“Москитный” флот подразумевает совокупность манёвренных и быстроходных малых боевых кораблей, предназначенных для ведения боя большими группами. Таран подчеркнул, что сегодня Минобороны делает все, чтобы обеспечить “москитов” современными боевыми способностями. И важно, чтобы уже в следующем году на наших «мелких кораблях» были установлены противокорабельные ракеты.

Министр обороны сообщил, что сейчас у Украины нет реального оружия для остановки нападения врага с морской территории. Андрей Таран надеется, что уже в 2021 году москитный флот Украины будет оснащен несколькими малыми боевыми кораблями, вооруженными средствами электронной борьбы и противокорабельными ракетами.

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США и Великобритания будут помогать ВМС Украины с запуском «москитного» флота. В свою очередь, Минобороны делает все возможное, чтобы украинские корабли получили противокорабельные системы. Андрей Таран сообщил, что в этом году был подписан указ, согласно которому ВМС Украины будут вооружены новейшей противокорабельной ракетной системой.