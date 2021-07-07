В оккупированном Крыму российские ученые проводят незаконные раскопки: найдено более миллиона находок. ФОТО

Главная » Последние новости » Новости общества » В оккупированном Крыму российские ученые проводят незаконные раскопки: найдено более миллиона находок. ФОТО В оккупированном Крыму российские ученые проводят незаконные раскопки: найдено более миллиона находок. ФОТО

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За 7 лет оккупации полуострова Крым Россия смогла собрать уникальную коллекцию культурных ценностей

С 2014 года российские ученые проводят на оккупированном полуострове Крым незаконные археологические раскопки. Они смогли обнаружить более миллиона предметов, которые представляют культурную ценность. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на «Крым. Реалии».

В первую очередь была незаконно раскопана огромная территория вблизи Керченского моста, обеспечивающего транспортную связь региона с Москвой. Было найдено огромное количество исторических предметов, которые Россия незаконно себе присвоила.

По последним данным на полуострове Крым сейчас проводят свои работы около 29 научных групп. И это без учета «черных археологов», которые ведут работу незаконно. После российского захвата Крыма было раскопано много новых артефактов этих культур, включая курганы, поселения и драгоценности, нетронутые на протяжении столетий.

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Масштабно из самых масштабных археологических исследований было начато в Крыму в 2016 году. Раскопки проводились вдоль автомагистрали «Таврида». Это около 310 км. За это время было найдено около 100 памятников истории и культуры. Возраст самых древних памятников составлял 80 тысяч лет, самые молодые достопримечательности датировались началом ХХ столетия.

Важнейшей находкой стал «Госпитальный курган». Такое название он получил потому что расположен рядом с госпиталем. В кургане обнаружены останки захоронения семьи боспорской знати.

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Также был найден курган, относящийся к бронзовому веку. Он получил название «Фонтан 1».

Раскопки захоронения Киль-Дере 1 в Инкерманской долине под Севастополем привели к открытию 232 могил и 63 стел или вырезанных могильных плит.

Еще одни раскопки под Севастополем получили название Фронт три. В ходе их проведения был найден некрополь, относящийся к римской эпохе. 200 могил исследуются до сих пор.

В 2017 году водолазам удалось обнаружить большую терракотовую греческую голову.Ее исследованием занимаются по сей день. Многие считают, что это ранее была статуя.