30 лет независимости Украины: Трудный путь в европейскую цивилизацию

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24 августа Украина отметит 30 лет своей государственности. Когда в 1991 году распался Советский Союз, судьба новой независимой Украины была далеко не однозначной. Большую часть прошедших трех десятилетий развитие страны было отмечено хронической нестабильностью и политическими потрясениями, включая две революции. Тем не менее, когда украинцы оглядываются на прошедшие тридцать лет, становится ясно, что страна вышла из авторитарного прошлого и совершила исторический переход к демократии.

С первых лет независимости Украина выделялась среди государств-преемников СССР, став первым постсоветским государством за пределами Балтийского региона, в котором произошла мирная передача власти путем демократических выборов. Об этом пишет Брайан Меффорд, директор Wooden Horse Strategies, для Atlantic Council, информируют Экономические новости.

Когда в 1994 году действующий президент Украины Леонид Кравчук проиграл Леониду Кучме, передача власти прошла без кровопролития, а проигравший Кравчук даже после этого продолжал активно заниматься политикой, не подвергаясь преследованиям. В западных демократиях это уже давно стало нормой, но в бывшем советском мире такое демократическое развитие считалось поистине исключительным.

Конечно, украинская демократия — это незавершенный процесс, который по-прежнему далек от идеала. Широко распространенная коррупция и влияние олигархов относятся к числу наиболее серьезных проблем. За последние тридцать лет многие украинские политики использовали власть в своих корыстных целях, пытаясь продлить свое пребывание у власти. Кучма заигрывал с неконституционным третьим сроком, а четвертый президент независимой Украины Виктор Янукович использовал службы безопасности против общества, пытаясь удержаться у власти. Однако в обоих случаях эти попытки были пресечены усилиями украинского парламента и украинского народа.

Демократические выборы и мирная передача власти являются отличительной чертой современного украинского государства. За исключением Кучмы, ни один украинский президент никогда не переизбирался на второй срок. В случае с Кучмой, он смог одержать победу в основном потому, что баллотировался на переизбрание против коммунистического оппонента, а также использовал все имеющиеся в его распоряжении административные ресурсы.

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Начиная с 1991 года, «протест» в урне для голосования был одной из наиболее устойчивых черт украинской демократии. На протяжении многих лет украинские избиратели более или менее постоянно требовали перемен и демонстрировали свое недовольство, выбирая сменяющие друг друга правительства и президентов. Это создало высококонкурентную избирательную среду и привело к появлению, казалось бы, бесчисленного множества новых политических партий.

Аналогичные процессы наблюдались в Центральной Европе в 1990-х и начале 2000-х годов, когда политические партии избирались с мандатами на проведение реформ, а затем отправлялись в отставку на следующих выборах, не сумев добиться достаточных изменений. В большинстве случаев это приводило к постепенному продвижению реформ, поскольку каждое новое правительство помогало подготовиться к возможному вступлению в ЕС.

Похоже, что Украина также находится на том же пути, хотя и движется заметно медленнее и по менее прямому маршруту. Каждый шаг к более демократической системе открывает двери к лучшей Украине.

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На этом пути было много важных вех. Оранжевая революция в Украине 2004 года принесла большие надежды на прогресс в направлении Европы, но это оказалось скорее отправной точкой для демократической Украины, чем пунктом назначения.

После более чем десятилетнего периода относительной неопределенности «оранжевая революция» стала для независимой Украины шансом осознанно принять демократическую украинскую идентичность.

Десять лет спустя революция на Евромайдане была связана с тем, что Украина сделала европейский цивилизационный выбор и отвергла авторитарную евразийскую альтернативу. Не пройдя сначала через двери Оранжевой революции, Украина не смогла бы впоследствии достичь переломного момента Евромайдана.

Российская военная агрессия в Крыму и на востоке Украины, начавшаяся в начале 2014 года сразу после «евромайдана», помогла подтвердить европейский выбор Украины и укрепить поддержку большинства украинского народа в отношении членства в НАТО.

До 2014 года относительно небольшое количество украинцев выступало за вступление в НАТО. Однако нападение России на страну убедило большинство украинцев в том, что членство в НАТО отвечает их национальным интересам. Это пугает Кремль и создает кошмарный сценарий того, что демократическая, присоединившаяся к НАТО Украина послужит катализатором политических перемен в самой России. Путин недавно признал это, когда пожаловался, что Украина становится своего рода «анти-Россией». Действительно, сегодняшняя Украина во многом является противоположностью авторитарной модели Путина.

Укрепление украинской демократии — не единственный способ, с помощью которого страна становится заметно более европейской. После подписания в 2014 году эпохального Соглашения об ассоциации с Европейским союзом Украина обеспечила себе свободную торговлю и безвизовые поездки в страны ЕС. Это сделало Украину ближе к остальной Европе, чем когда-либо со времен неудачной попытки страны стать государством в начале ХХ века.

Управление интеграцией Украины в европейские структуры было медленным и зачастую неблагодарным процессом. Иногда непонятно, почему Болгария или Словакия являются членами ЕС, а Украина — нет. Отчасти причина заключается в размерах. Если бы Украина вступила в ЕС сегодня, она стала бы пятой по величине страной в союзе после Германии, Франции, Италии и Испании. Многие с опаской относятся к таким серьезным изменениям в ЕС. Однако колебания по поводу кандидатуры Украины не мешают стране постепенно принимать стандарты ЕС и сближаться с блоком.

Опросы общественного мнения постоянно показывают, что подавляющее большинство молодых украинцев выступают за демократию и европейскую интеграцию. Тем, кто родился после распада СССР, сейчас по тридцать лет, и они готовы занять лидирующие позиции в украинском обществе. Их голоса и их выбор определят будущее направление развития страны.

Очень важно, что поколение украинцев, пришедшее после обретения независимости, не привязано к наследию советской эпохи, и его не впечатляют призывы Кремля к общему прошлому. Напротив, эта молодая демографическая группа в целом демократична и имеет ярко выраженные европейские взгляды. Это является хорошим предзнаменованием на ближайшие десятилетия, поскольку Украина продолжает свой долгий путь от советского прошлого к европейскому будущему, — подчеркивает Брайан Меффорд.