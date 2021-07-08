РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

08.07.2021 г.
13:21 Потрескавшийся асфальт и сухие деревья: что стало с парком возле "Донбасс Арены". ФОТО
12:30 Украинский курорт ушел под воду: ливнями затопило базы отдыха (ФОТО)
12:17 "Миллион полностью вакцинированных украинцев": Украина активно наращивает темп вакцинации от COVID-19 - МОЗ
12:10 Самые интересные и яркие моменты чемпионата по футболу Евро-2020
10:32 30 лет независимости Украины: Трудный путь в европейскую цивилизацию
10:32 Всемирный день шоколада-2021: сколько стоит самый дорогой шоколад в мире
10:01 Осложнения COVID-19: у детей в Украине все чаще фиксируют опасный воспалительный синдром
Все новости общества

Аналитика

08.07.2021

Как американский миллиардер Эрик Принс планировал взять под контроль ВПК и создать частную армию в Украине

Как американский миллиардер Эрик Принс планировал взять под контроль ВПК и создать частную армию в Украине
На второй вечер своего визита в Киев у Эрика Принса было запланировано свидание за ужином. Несколько его украинских партнеров договорились встретиться ...
07.07.2021

Параноидальные страдания путинской России

Параноидальные страдания путинской России
Военные события в Черном море, сопровождаемые гиперболизированными заявлениями российских официальных лиц, свидетельствуют о растущих тревогах в Кремле ...
06.07.2021

Рост коммунальных тарифов далеко обгонит прогнозы Кабмина

Рост коммунальных тарифов далеко обгонит прогнозы Кабмина
Трудно понять, какими резонами пользуются чиновники, когда сочиняют экономические прогнозы...

Последние новости

08.07.2021 г.
13:40 Число вакансий для украинских рабочих за рубежом выросло почти в два раза
13:21 Потрескавшийся асфальт и сухие деревья: что стало с парком возле "Донбасс Арены". ФОТО
13:20 Роботов-псов от Boston Dynamics научили синхронно танцевать: видео танца стало хитом
13:00 Новинку Volkswagen ID.Buzz заметили на тестах (ФОТО)
12:57 Рынок недвижимости: Как изменились цена на жилье в разных городах
12:54 Курьез: на торговом центре в Японии установили гигантскую мяукающую кошку (ВИДЕО)
12:45 Беспрецедентная жара и изменение климата: что происходит в разных странах мира
12:43 Когда дизайнер становится кондитером: фото нарядов и аксессуаров из шоколада (ФОТОрепортаж)
12:35 Шмыгаль рассказал о 5G-планах для украинской власти
12:30 Украинский курорт ушел под воду: ливнями затопило базы отдыха (ФОТО)
12:17 "Миллион полностью вакцинированных украинцев": Украина активно наращивает темп вакцинации от COVID-19 - МОЗ
12:10 Самые интересные и яркие моменты чемпионата по футболу Евро-2020
12:00 В Киеве снова грязный воздух: концентрация вредных веществ превышает норму
11:28 Основатель Blackwater Эрик Принс планировал создать в Украине частную армию стоимостью $10 млрд, - Time
11:17 "Вечный вирус": коронавирус никогда не исчезнет, а коллективный иммунитет недостижим - ученые
10:51 Лазерная атака на датского кипера помогла англичанам попасть в финал Евро-2020 (ФОТО)
10:43 Кто в Украине получит пенсию 10 тысяч гривен. Два условия
10:42 В Украине впервые провели уникальную операцию с помощью робота (ФОТО)
10:32 30 лет независимости Украины: Трудный путь в европейскую цивилизацию
10:32 Всемирный день шоколада-2021: сколько стоит самый дорогой шоколад в мире
10:30 В Украине упростили проверку автомобилей
10:26 Глобальная схватка США и Китая за военные технологии украинской компании "Мотор Сич"
10:01 Осложнения COVID-19: у детей в Украине все чаще фиксируют опасный воспалительный синдром
10:00 На нефтяном рынке назревает хаос. Что будет с ценами на "черное золото"?
09:38 Китай представил на выставке новые сухопутные, морские и воздушные боевые роботы (ФОТО)
09:34 Конгресс может заставить Байдена остановить "Северный поток-2", – экс-посол США
09:20 ВВС США показали, как будет выглядеть бомбардировщик будущего
08:45 Руди Джулиани отстранен от юридической практики в Вашингтоне
08:27 Вашингтон должен нанести удар по РФ: Байдену пришло время предъявить Путину ультиматум, - The Washington Post
08:23 Война на Донбассе: Водяное обстреляли просроченными боеприпасами РФ, – ОБСЕ
08:09 В масштабной кибератаке группировки REvil был использован код, обходящий компьютеры на русском языке
08:00 История подошла к концу: контейнеровоз Ever Given покинул Суэцкий канал
07:45 В Китае начнут выпуск копии знаменитой модели Volkswagen
07:15 В Китае на аукционе продадут слишком робких полицейских собак
07:00 В одесском порту американские водолазы поднимут затонувший катер Брежнева
07.07.2021 г.
23:45 В Дубае на нефтяном танкере прогремел мощный взрыв (ВИДЕО)
23:38 "Молния ударила четыре раза": Джип Grand Cherokee блестяще встретил серьезную опасность (ВИДЕО)
23:09 СБУ блокировала переправку нелегалов в ЕС
22:47 Курьез: в США мужчина 10 лет скрывал свой выигрыш $55 млн в лотерее от семьи, чтобы не делиться
22:21 В Ираке американскую базу обстреляли ракетами: есть пострадавшие
22:00 В Украине начались сложности с растаможкой "евроблях" из некоторых стран
21:49 Нацбанк изменит дизайн некоторых монет
21:38 Как будут использоваться COVID-сертификаты внутри Украины
21:28 Кучи мусора: что происходит на пляжах оккупированного Крыма после затопления. ФОТО
21:20 Украина возобновит исследование Мирового океана
20:49 "Внесут в Книгу рекордов Гиннеса": в Дании построили невероятный замок из песка (ФОТО)
20:31 Командир экипажа самого большого самолета в мире АН-225 "Мрія" показал кадры взлета. ВИДЕО
20:28 Стали известны первые результаты работы системы автоматической оценки недвижимости
19:59 Папа теперь может официально уйти в декрет: подробности
19:48 В Украине создадут "москитный флот", - Таран
19:17 В Киеве заметили роскошный Rolls-Royce (ФОТО)
18:48 В Карпатах произошло смертельное ДТП: автомобиль слетел в обрыв
18:28 НБУ может начать выпуск цифровых денег: как отразится на экономике
17:51 Оккупанты Крыма продлили на шесть месяцев срок содержания под стражей журналиста Есипенко
17:27 В своей резиденции застрелен президент Гаити
17:06 В Минэкономики рассказали о перспективах экономического роста
17:00 Венгрия готова оказывать поддержку Украине, но требует уважения к меньшинствам, - Сийярто
16:58 Цены на бензин продолжают стремительно расти
16:27 "Шаг к ядерному оружию": ЕС обеспокоен решением Ирана производить уран
16:01 Кабмин сделал еще один важный шаг к запуску накопительных пенсий
15:42 Глава транспортного комитета Рады Кисель монополизирует доступ рынка к карьерам «Укрзализныци» - СМИ
15:06 В оккупированном Крыму российские ученые проводят незаконные раскопки: найдено более миллиона находок. ФОТО
14:00 В Китае ввели в эксплуатацию поезд с прозрачным полом (ФОТО)
13:53 Зеленский захотел конкретики от НАТО: Блинкен озвучил пять реальных шагов
13:21 В Кривом Роге запланировали закрытие порядка трети существующих школ, – блогер
13:00 Ученые выяснили, где в человеческом организме прячется и размножается коронавирус
12:30 В Украине объявлено штормовое предупреждение: какие регионы затронет
12:30 Евро-2020: серия пенальти определила первого финалиста
12:27 Военные корабли Великобритании будут возле Крыма: Лондон предупредил Москву
11:54 Как собачья эскадрилья Путина готовится к войне (ФОТО)
11:48 Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла срочную резолюцию с осуждением действий РФ
11:48 В Зимбабве выпустили банкноту самого большого номинала стоимостью всего $0,60
11:38 Трагедия Мораты и триумф Манчини: как Италия выиграла у Испании и вышла в финал Евро-2020
11:38 В ВОЗ назвали препараты, которые спасают при тяжелых случаях COVID
11:25 Вирусологи обнаружили новый способ борьбы с COVID-19
11:12 В Киеве взлетят тарифы на отопление: сколько придется платить
11:00 Хакеры РФ атаковали партийный орган республиканцев США - источники
10:39 Китайские ученые хотят изменить траекторию движения гигантского астероида запуском более 20 ракет
10:31 Автоматическое списание долгов с карт: В Минюсте дали пояснение украинцам
10:31 Трамп признан одним из худших президентов в истории США
10:00 В Украине дали неутешительный прогноз по штамму Дельта
09:47 Северной Корее грозит «тяжелый голодный период», - ООН
09:46 У каждого третьего жителя Украины есть антитела к коронавирусу, - Радуцкий
09:45 "Острова долгожителей": Генетик рассказал, у кого украинцам нужно «подсмотреть» рецепт долголетия
09:25 Врачи считают, что подростки подвержены «долгому ковиду»
09:20 УЗ больше не будет убыточной: новые тарифы принесут до 18-20 млрд грн в год – Кубраков
Все новости »

30 лет независимости Украины: Трудный путь в европейскую цивилизацию

Главная » Последние новости » Новости общества » 30 лет независимости Украины: Трудный путь в европейскую цивилизацию
 
Печать Отправить на почту

 

 

24 августа Украина отметит 30 лет своей государственности. Когда в 1991 году распался Советский Союз, судьба новой независимой Украины была далеко не однозначной. Большую часть прошедших трех десятилетий развитие страны было отмечено хронической нестабильностью и политическими потрясениями, включая две революции. Тем не менее, когда украинцы оглядываются на прошедшие тридцать лет, становится ясно, что страна вышла из авторитарного прошлого и совершила исторический переход к демократии.

С первых лет независимости Украина выделялась среди государств-преемников СССР, став первым постсоветским государством за пределами Балтийского региона, в котором произошла мирная передача власти путем демократических выборов. Об этом пишет Брайан Меффорд, директор Wooden Horse Strategies, для Atlantic Council, информируют Экономические новости.

Когда в 1994 году действующий президент Украины Леонид Кравчук проиграл Леониду Кучме, передача власти прошла без кровопролития, а проигравший Кравчук даже после этого продолжал активно заниматься политикой, не подвергаясь преследованиям. В западных демократиях это уже давно стало нормой, но в бывшем советском мире такое демократическое развитие считалось поистине исключительным.

Конечно, украинская демократия — это незавершенный процесс, который по-прежнему далек от идеала. Широко распространенная коррупция и влияние олигархов относятся к числу наиболее серьезных проблем. За последние тридцать лет многие украинские политики использовали власть в своих корыстных целях, пытаясь продлить свое пребывание у власти. Кучма заигрывал с неконституционным третьим сроком, а четвертый президент независимой Украины Виктор Янукович использовал службы безопасности против общества, пытаясь удержаться у власти. Однако в обоих случаях эти попытки были пресечены усилиями украинского парламента и украинского народа.

Демократические выборы и мирная передача власти являются отличительной чертой современного украинского государства. За исключением Кучмы, ни один украинский президент никогда не переизбирался на второй срок. В случае с Кучмой, он смог одержать победу в основном потому, что баллотировался на переизбрание против коммунистического оппонента, а также использовал все имеющиеся в его распоряжении административные ресурсы.

Читайте: Кравчук - ОРДЛО: Мы будем отвечать огнем на огонь, добром - на добро

Начиная с 1991 года, «протест» в урне для голосования был одной из наиболее устойчивых черт украинской демократии. На протяжении многих лет украинские избиратели более или менее постоянно требовали перемен и демонстрировали свое недовольство, выбирая сменяющие друг друга правительства и президентов. Это создало высококонкурентную избирательную среду и привело к появлению, казалось бы, бесчисленного множества новых политических партий.

Аналогичные процессы наблюдались в Центральной Европе в 1990-х и начале 2000-х годов, когда политические партии избирались с мандатами на проведение реформ, а затем отправлялись в отставку на следующих выборах, не сумев добиться достаточных изменений. В большинстве случаев это приводило к постепенному продвижению реформ, поскольку каждое новое правительство помогало подготовиться к возможному вступлению в ЕС.

Похоже, что Украина также находится на том же пути, хотя и движется заметно медленнее и по менее прямому маршруту. Каждый шаг к более демократической системе открывает двери к лучшей Украине.

Читайте: Глобальная схватка США и Китая за военные технологии украинской компании "Мотор Сич"

На этом пути было много важных вех. Оранжевая революция в Украине 2004 года принесла большие надежды на прогресс в направлении Европы, но это оказалось скорее отправной точкой для демократической Украины, чем пунктом назначения.

После более чем десятилетнего периода относительной неопределенности «оранжевая революция» стала для независимой Украины шансом осознанно принять демократическую украинскую идентичность.

Десять лет спустя революция на Евромайдане была связана с тем, что Украина сделала европейский цивилизационный выбор и отвергла авторитарную евразийскую альтернативу. Не пройдя сначала через двери Оранжевой революции, Украина не смогла бы впоследствии достичь переломного момента Евромайдана.

Российская военная агрессия в Крыму и на востоке Украины, начавшаяся в начале 2014 года сразу после «евромайдана», помогла подтвердить европейский выбор Украины и укрепить поддержку большинства украинского народа в отношении членства в НАТО.

До 2014 года относительно небольшое количество украинцев выступало за вступление в НАТО. Однако нападение России на страну убедило большинство украинцев в том, что членство в НАТО отвечает их национальным интересам. Это пугает Кремль и создает кошмарный сценарий того, что демократическая, присоединившаяся к НАТО Украина послужит катализатором политических перемен в самой России. Путин недавно признал это, когда пожаловался, что Украина становится своего рода «анти-Россией». Действительно, сегодняшняя Украина во многом является противоположностью авторитарной модели Путина.

Укрепление украинской демократии — не единственный способ, с помощью которого страна становится заметно более европейской. После подписания в 2014 году эпохального Соглашения об ассоциации с Европейским союзом Украина обеспечила себе свободную торговлю и безвизовые поездки в страны ЕС. Это сделало Украину ближе к остальной Европе, чем когда-либо со времен неудачной попытки страны стать государством в начале ХХ века.

Управление интеграцией Украины в европейские структуры было медленным и зачастую неблагодарным процессом. Иногда непонятно, почему Болгария или Словакия являются членами ЕС, а Украина — нет. Отчасти причина заключается в размерах. Если бы Украина вступила в ЕС сегодня, она стала бы пятой по величине страной в союзе после Германии, Франции, Италии и Испании. Многие с опаской относятся к таким серьезным изменениям в ЕС. Однако колебания по поводу кандидатуры Украины не мешают стране постепенно принимать стандарты ЕС и сближаться с блоком.

Опросы общественного мнения постоянно показывают, что подавляющее большинство молодых украинцев выступают за демократию и европейскую интеграцию. Тем, кто родился после распада СССР, сейчас по тридцать лет, и они готовы занять лидирующие позиции в украинском обществе. Их голоса и их выбор определят будущее направление развития страны.

Очень важно, что поколение украинцев, пришедшее после обретения независимости, не привязано к наследию советской эпохи, и его не впечатляют призывы Кремля к общему прошлому. Напротив, эта молодая демографическая группа в целом демократична и имеет ярко выраженные европейские взгляды. Это является хорошим предзнаменованием на ближайшие десятилетия, поскольку Украина продолжает свой долгий путь от советского прошлого к европейскому будущему, — подчеркивает Брайан Меффорд.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 57

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 
Подписаться
Уведомить о
0 Комментарий
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии



Аналитика

Рост коммунальных тарифов далеко обгонит прогнозы Кабмина
Итоги июня: Страх и ненависть в Черном море, вакцинный национализм и удар Украины в ворота Путина
Теневые лоббисты: отрасли-драйверы роста экономики не участвуют в наполнении бюджета
Может ли поворот Зеленского к популизму спасти его на следующих президентских выборах?
Туристическая Украина: Лучшие места для незабываемого отпуска 2021
Выборы в Армении: войны не будет, но картина стала еще запутаннее...
Инцидент с британским эсминцем в Черном море: Почему Кремль хочет сорвать военные учения «See Breeze – 2021»
Нулевая декларация: Зе-власть загоняет граждан страны в долговую яму
Обдерут на продаже квартир и выдавят с земельных наделов
Рынок земли по-украински: какие риски могут возникнуть и как их избежать
Все статьи



Армия

Беспилотный летательный аппарат А-5 «Орлан»
Бронированная машина Stryker (США)
Бронеавтомобиль B1 Centauro (Италия)
Самоходная гаубица 155-мм K9 Thunder (Южная Корея)
Вся армия    >>

Персоны

Бойко
Юрий
Суркис
Григорий
Кудь
Александр
Насиковский
Андрей
Владимирович
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Курйоз: Кішка-модель, яка працює на китайських автовиставках, отримує понад 40 тис грн за вихід (ФОТО) (5127)

В одесском порту американские водолазы поднимут затонувший катер Брежнева (3656)

Курьез: в США мужчина 10 лет скрывал свой выигрыш $55 млн в лотерее от семьи, чтобы не делиться (2935)

Неймовірна краса на столичному озері: Тельбін потопає у різнокольорових водяних ліліях (ФОТО) (1898)

Командир экипажа самого большого самолета в мире АН-225 "Мрія" показал кадры взлета. ВИДЕО (1885)

Вашингтон должен нанести удар по РФ: Байдену пришло время предъявить Путину ультиматум, - The Washington Post (1738)

В Австрии огромный питон выплыл из унитаза и укусил мужчину (1452)

Когда дизайнер становится кондитером: фото нарядов и аксессуаров из шоколада (ФОТОрепортаж) (954)

"Внесут в Книгу рекордов Гиннеса": в Дании построили невероятный замок из песка (ФОТО) (841)

ВВС США показали, как будет выглядеть бомбардировщик будущего (832)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Проблемы реформы здравоохранения: почему врачи массово уезжают из Украины

Какие автомобили потребляют меньше топлива: Обзор рынка


Туристическая Украина: Лучшие места для незабываемого отпуска 2021


Мнения
Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО
Константин Елисеев

Пять причин, почему Украину не пригласили на саммит НАТО

Надо делать выводы
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

В Сети показали "руины русского мира", сравнив фото Донецка сейчас и до оккупации (8223)

Матч Украина-Англия: в сети появились курьезные фотожабы (7967)

Более трех километров одесского лимана "усыпано" мертвой рыбой. ФОТО (7506)


300_c2



Экономические новости youtube



Декларация





bigmir)net TOP 100

 