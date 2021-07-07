Папа теперь может официально уйти в декрет: подробности

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Кабмин утвердил порядок предоставления декретного отпуска мужчинам.

Народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил, что Кабмин одобрил порядок предоставления декретного отпуска мужчинам. Об этом сообщают Экономические Новости.

Алексей Гончаренко отметил, что правительство утвердило положение о предоставлении оплачиваемого отпуска при рождении ребенка как мужу, так и отцу ребенка, который не состоит в официально зарегистрированном браке. Также нормы постановления распространяются на бабушек, дедушек и совершеннолетним родственникам ребенка.

Декретный отпуск будет предоставляться на 14 дней однарозово без учета нерабочих и праздничных. Сотруднику предприятия необходимо использовать отпуск не позднее 104-ых суток со дня рождения ребенка.

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С принятием положения в Украине сравняли права женщин и мужчин на декретный отпуск, поскольку ранее уходить в декретный отпуск могли только матери. Кроме того, утвержденное положение вводит такое новое понятие, как «одноразовый отпуск» при рождении ребенка, продолжительность которого составляет 14 дней и который оплачивается предприятием.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект 6 мая. А за основу закон Верховная Рада Украины приняла в декабре 2020 года.