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Оккупанты Крыма продлили на шесть месяцев срок содержания под стражей журналиста Есипенко

Главная » Последние новости » Новости общества » Оккупанты Крыма продлили на шесть месяцев срок содержания под стражей журналиста Есипенко
 
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Украинские журналисты и международные правозащитные организации осудили сегодняшнее решение суда в оккупированном Россией Крыму о продлении на шесть месяцев срока содержания под стражей внештатного корреспондента Радио Свобода Владислава Есипенко.

Этот последний поддерживаемый Кремлем шаг, направленный против независимых СМИ, был озвучен сегодня во время закрытого слушания в Симферополе по политически мотивированному делу Есипенко, информируют Экономические новости.

Следующее слушание назначено на 15 июля.

Есипенко, житель Крыма, покинувший украинский полуостров после его непризнанной аннексии Россией в 2014 году, находится в тюрьме с 10 марта, когда он был задержан Федеральной службой безопасности (ФСБ) России после участия в мирном собрании в Симферополе.

Имеются многочисленные доказательства того, что ФСБ применяла пытки для получения признания. Есипенко предъявлены два обвинения: незаконное приобретение и перевозка взрывчатых веществ и незаконное изготовление взрывчатых веществ; прокуроры уже признали, что на гранате, которая была «найдена» в его автомобиле, не было его отпечатков пальцев.

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По словам президент Radio Free Europe / Radio Liberty Джейми Флая, «Владислав Есипенко виновен не более чем в том, что был журналистом. Он пытался поделиться правдой о ситуации в Крыму с внешним миром, прежде чем столкнулся с задержанием и очевидными пытками со стороны своих российских похитителей. Единственный законный вердикт, который может вынести этот судья — это признание невиновности и немедленное возвращение Владислава к жене и дочери».

Сторонники Есипенко собрались сегодня на митинги солидарности в столице Украины Киеве, а также в городе Винница, организованные Крымской правозащитной группой, правозащитным центром «Змiна» и Национальным союзом журналистов Украины.

На митинге в Киеве выступила жена Есипенко Екатерина. Организаторы также призвали своих сторонников принять участие в онлайн-кампании с хэштегом #FreeYesypenko и отправить письма поддержки заключенному журналисту.

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Защитники свободы СМИ и международные организации, включая министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу, представителя Госдепартамента США Неда Прайса, поверенного в делах США в ОБСЕ Кортни Остриан, представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезу Рибейро, Комитет защиты журналистов, «Репортеры без границ», Европейскую и Международную федерации журналистов (EFJ-IFJ) и Freedom House, призвали к немедленному освобождению Есипенко в отсутствие доказательств каких-либо правонарушений.

Freedom House отметила, что задержание Есипенко — лишь один из примеров преследования журналистов РСЕ/РС, работающих в Крыму: «На сегодняшний день только около 60 журналистов, сотрудничающих с изданием «Крым.Реалии», были вынуждены прекратить свою работу или покинуть Крым.

Министерство юстиции России определило «Крым.Реалии», а также восемь репортерских проектов РСЕ/РС, вещающих на российскую аудиторию, в качестве СМИ-«иностранных агентов», на которых распространяются обременительные правила отчетности и маркировки. В настоящее время РСЕ/РС грозит штраф в размере 3,4 миллиона долларов, связанный с несправедливым нападением России на СМИ, которые она считает «иностранными агентами», и оспаривает эти штрафы в Европейском суде по правам человека.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 33

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