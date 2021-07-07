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Как собачья эскадрилья Путина готовится к войне (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Как собачья эскадрилья Путина готовится к войне (ФОТО)
 
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В сети появилось безумное видео, на котором боевые собаки президента России Владимира Путина прыгают с парашютом в зону боевых действий с высоты 4 тыс. метров, пристегнутые к российским солдатам.

Удивительные кадры, на которых российские армейские собаки прыгают с парашютом в зону боевых действий с высоты 4000 тысячи метров, потрясли не только защитников животных, но и даже бывалых военных, информируют Экономические новости.

Но, для команды кинологических воинов Владимира Путина нет ничего невозможного и они смело выпрыгивают из самолетов, пристегнутые к солдатам. Все это происходит в рамках весьма странных военных учений.

Как собачья эскадрилья Путина готовится к войне (ФОТО)

Так, подготовительные прыжки продемонстрировали, готовность армейских собак прыгнуть с парашютом с высоты до 4 тысяч метров, сообщает пропагандистский телеканал «Звезда» Министерства обороны России.

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В информации говорится: «После приземления все четвероногие участники испытаний чувствовали себя хорошо и были готовы выполнять команды».

По словам представителей российской армии, кинологические «силы безопасности» часто используются в военных и спасательных операциях.

Парашютист-испытатель Андрей Топорков сказал, что собаки уже совершили восемь прыжков, но, по его словам есть одна небольшая сложность, «это — затащить собак в самолет».

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Как собачья эскадрилья Путина готовится к войне (ФОТО)

Топорков отмечает, что собаки терпеливо переносят полет и «даже наблюдают за облаками через окно».

По его словам, самое сложное в процессе полёта для собак это когда: «открывается люк, появляется ветер, шум, на которые реагируют животные, но благодаря собаководу они успокаиваются».

Как собачья эскадрилья Путина готовится к войне (ФОТО)

Андрей Топорков отмечает, «чтобы не было проблем, когда в прыжке участвует собаковод, необходимо заранее познакомиться с собакой, погладить ее, покормить с разрешения хозяина, чтобы собака потом доверяла тебе».

Ещё один важный момент, который отмечает парашютист-испытатель — это отсутствие страха у самого военного, который прыгает вместе с собакой, поскольку «собаки чувствуют все».

Как собачья эскадрилья Путина готовится к войне (ФОТО)

Специальная тандемная упряжь, изготовленная на Ивановском парашютном заводе, позволяет военному специалисту прыгать как с вожатым, так и с собакой.

Президент России Путин в прошлом году посетил завод и осмотрел новые жгуты, предназначенные для быстрого развертывания военных собак в местах, где невозможно посадить самолеты или вертолеты.

Как собачья эскадрилья Путина готовится к войне (ФОТО)

Руководитель проекта Алексей Козин сказал, что ведутся исследования, которые позволят организовать высадку групп собак с высоты 8 тысяч метров, но для этого потребуется решить ещё одну задачу — это обеспечить подачу кислорода животным.

В сообщении «Звезды» говорится: «Во время первых испытаний был выявлен удивительный факт и развеян ещё один миф, поскольку даже с высоты нескольких километров собака наблюдает за землей и пытается поймать ее лапами. Ранее считалось, что собаки не могут видеть так далеко».

Чтобы полёт был максимально безопасным, у собак есть специальные шлейки, которые защищают спины животных, во время прыжка. Такое снаряжение может быть приспособлено для собак весом до 45 кг.

«Система может быть использована для посадки практически любой собаки, служащей в правоохранительных органах», — сказал г-н Козин.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 585

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