«Зеленая страна»: в Украине запускают важный экологический проект

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Владимир Зеленский сообщил, что в Украине запускают проект «Зеленая страна», согласно которому за десять лет площадь лесов будет увеличена на 1 млн гектаров.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на всеукраинском форуме «Украина 30. Экология» сообщил, что в Украине запускается экологическая программа, направленная на существенное увеличение площади лесов. Об этом информируют Экономические Новости.

Президент Украины подчеркнул, что реформирование лесной отрасли не проводилось «фактически 50 лет». И поэтому сейчас проводятся преобразования, которые должны существенно изменить систему управления лесами, адаптировать успешные европейские практики и сделать лесную отрасль максимально открытой. «Мы вводим новые правила продажи древесины, которые ликвидируют «серый рынок», – отметил Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский подчеркнул, что первые шаги на пути реформирования отрасли уже принесли положительные результаты. В частности, государственными лесхозами за первый квартал текущего года дополнительно получено 1 млрд грн. В стране была проведена инвентаризация лесов и начинается запуск проекта «Зеленая страна». Владимир Зеленский подчеркнул, что это не политический проект. Проект является экологическим и направлен на защиту природы и окружающей среды.

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«Мы поставили перед собой амбициозную, но, я уверен, достижимую цель — за десять лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров. Для этого в ближайшие три года мы стремимся высадить 1 млрд деревьев», – сообщил президент Украины. Во время форума Владимир Зеленский подписал указ о запуске программы. Президент Украины также отметил, что в Украине будет проведен комплексный аудит водных ресурсов. Он подчеркнул, что «к аудиту недр будет проведен комплексный аудит всех водных ресурсов Украины».

Владимир Зеленский также сообщил, что на данный момент идут подготовительные работы к построению эффективной системы по управлению речными бассейнами. А именно, уже построены современные лаборатории и начался государственный мониторинг всех главных рек Украины.