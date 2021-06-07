Кабмин смягчает карантин: что разрешено

Главная » Последние новости » Новости общества » Кабмин смягчает карантин: что разрешено Кабмин смягчает карантин: что разрешено

Закрыть Отправить

В Украине смягчили коронавирусные ограничения.

Кабинет министров принял решение о смягчение противоэпидемических ограничений в Украине, говорится в соответствующем постановлении от 2 июня 2021 года № 583 «О внесении изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 г. № 1236», обнародованном на Правительственном портале. Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на УНИАН.

Согласно документу, разрешается проведение массовых мероприятий, в частности, в развлекательных заведениях и заведениях общественного питания с участием более одного человека на 4 кв. метра площади здания или территории на открытом воздухе, или наполненности залов свыше две трети мест в каждом зале, если людей размещают с соблюдением заполнения двух рядов посетителями и одним пустым рядом. Указанные ограничения не применяются при условии наличия у всех участников и организаторов мероприятия отрицательного результата тестирования на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) или экспресс-теста на определение антигена к коронавирусу, которое проведено не более чем за 72 часа до мероприятия, или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации.

Также разрешено прием посетителей в кинотеатрах, других учреждениях культуры с наполненностью кинозалов или залов свыше две трети мест (размещение осуществляется с соблюдением заполнения двух рядов посетителями и одним пустым рядом) или более 50% мест (размещение осуществляется с соблюдением шахматного порядка, в частности для групп из двух человек) в каждом отдельном кинозале или зале.

Кроме того, принятые изменения исключают пункт, согласно которому запрещалась работа кафе и ресторанов, других субъектов хозяйствования по оказанию услуг общественного питания после 24 и до 7 часов.

Читайте: Глава комитета образования выступил против закрытия садиков и младшей школы на карантин

Отмечается, что «зеленый» уровень эпидемической опасности, позволяющий пересмотреть подходы к противоэпидемическим ограничениям в сторону смягчения, устанавливается в случае достижения таких признаков эпидопасности на всей территории Украины:

количество выявленных новых случаев инфицирования COVID-19 на 100 тыс. населения за последние 14 дней — менее 75;

коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 (методом полимеразной цепной реакции и экспресс-теста на определение антигена) — менее 4%;

количество тестирований методом ПЦР и экспресс-тестирований в течение последних семи дней на 100 тыс. населения — более 300;

на всей территории Украины нет регионов с установленным «красным» уровнем эпидемической опасности.