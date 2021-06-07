В Раде хотят прекратить советскую практику переноса рабочих дней из-за праздников

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Как отмечают авторы закона, нардепы от партии «Слуга нарда», перенос рабочих дней из-за праздников - это пережиток советской эпохи, который негативно влияет на деловую репутацию страны, а также на продуктивные взаимоотношения с инвесторами.

Об этом говорится в проекте постановления о принятии за основу законопроекта № 4597 внесенного в Верховную Раду, сообщают Экономические новости.

Данным документом депутаты предлагают внести изменения в Кодекс законов о труде, с тем чтобы привести к общему знаменателю законодательство Украины и стран Евросоюза в вопросе переноса рабочих дней.

По мнению соавтора данного законопроекта Татьяны Третьяковой, перенос рабочих дней негативно влияет на производительность труда украинцев, поскольку в следствии переноса рабочих дней часто оказывается так, что две недели в месяц люди фактически работают с одним выходным, что в свою очередь, негативно сказывается на здоровье людей и, как следствие, на их производительности труда.

Кроме того, три и более выходных дня подряд негативно сказываются на адаптации сотрудников, а также создаёт сложности во взаимодействии с инвесторами и формирует негативную бизнес-репутацию страны в целом.

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Напомним, Верховная Рада Украины рассмотрит проект закона № 4957, в котором профильный Комитет предлагает запретить в Украине перенос выходных и рабочих дней на предприятиях, в учреждениях или организациях, кроме случаев, установленных Кодексом.